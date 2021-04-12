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Шевченко: Суд визнав протиправним протокол на 87 окрузі, справа за ЦВК

Понеділок, 12 квітня 2021, 11:10

Кандидат у народні депутати від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко заявляє, що Івано-Франківський окружний адмінсуд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії про встановлення підсумків голосування на виборчому окрузі №87.

Джерело: пост Шевченка у Facebook 

Пряма мова: "Рішенням Івано-Франківського окружного адміністративного суду було визнано протиправним протокол ОВК про встановлення підсумків голосування на 87-му виборчому окрузі. 

Фактично ОВК знівелювала частину голосів виборців на деяких дільницях і не включила їхні голоси до загального протоколу. Власне,  саме ці дільниці ми відстояли в судах і щодо них є відповідні рішення Феміди".

Деталі: За словами Шевченка, тепер справа за Центральною виборчою комісією. Саме ЦВК має право скасувати прокол, враховуючи рішення суду.

Довідка: Олександр Шевченко – колишній директор "Буковелю", який уже був народним депутатом (у Верховній Раді 7-го й 8-го скликань). У 2019 році він балотувався в президенти й у народні депутати, але отримав невисокий результат попри чималі інвестиції в рекламу. 

Передісторія:

  • 28 березня в окрузі 87 в Івано-Франківській області відбулися довибори у Верховну Раду.
  • 4 квітня на окрузі №87 завершився підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати, силач і висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк обійшов Олександра Шевченка на 749 голосів: Вірастюк отримав 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосів виборців.
  • 5 квітня Центральна виборча комісія прийняла протокол про опрацювання 100% голосів від Окружної виборчої комісії на 87 окрузі та очікує на рішення судів у справах.
  • Шевченко ж вирішив захищати свій результат у суді. 
  • 9 квітня Івано-Франківський окружний адміністративний суд скасував всі постанови окружної виборчої комісії №87 щодо визнання недійсними виборів на п’яти дільницях.

Теми: вибориВерховна РадасудІвано-Франківська область


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