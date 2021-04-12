Шевченко: Суд визнав протиправним протокол на 87 окрузі, справа за ЦВК

Кандидат у народні депутати від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко заявляє, що Івано-Франківський окружний адмінсуд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії про встановлення підсумків голосування на виборчому окрузі №87.

Джерело: пост Шевченка у Facebook

Пряма мова: "Рішенням Івано-Франківського окружного адміністративного суду було визнано протиправним протокол ОВК про встановлення підсумків голосування на 87-му виборчому окрузі.

Фактично ОВК знівелювала частину голосів виборців на деяких дільницях і не включила їхні голоси до загального протоколу. Власне, саме ці дільниці ми відстояли в судах і щодо них є відповідні рішення Феміди".

Деталі: За словами Шевченка, тепер справа за Центральною виборчою комісією. Саме ЦВК має право скасувати прокол, враховуючи рішення суду.

Довідка: Олександр Шевченко – колишній директор "Буковелю", який уже був народним депутатом (у Верховній Раді 7-го й 8-го скликань). У 2019 році він балотувався в президенти й у народні депутати, але отримав невисокий результат попри чималі інвестиції в рекламу.

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