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Шевченко: Суд признал противоправным протокол на 87 округе, дело за ЦИК

Понедельник, 12 апреля 2021, 11:10
Шевченко: Суд признал противоправным протокол на 87 округе, дело за ЦИК

Кандидат в народные депутаты от партии "За майбутнє" Александр Шевченко заявляет, что Ивано-Франковский окружной админсуд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии об установлении итогов голосования на избирательном округе №87.

Источник: пост Шевченко в Facebook

Прямая речь: "Решением Ивано-Франковского окружного административного суда был признан противоправным протокол ОИК об установлении итогов голосования на 87-м избирательном округе.

Фактически ОИК нивелирована часть голосов избирателей на некоторых участках и не включила их голоса в общий протокол. Собственно, именно эти участки мы отстояли в судах и по ним есть соответствующие решения Фемиды".

Детали: По словам Шевченко, теперь дело за Центральной избирательной комиссией. Именно ЦИК имеет право отменить прокол, учитывая решение суда.

Справка: Александр Шевченко – бывший руководитель лыжного курорта "Буковель" (2004-2014), который уже был народным депутатом (в Верховной Раде 7-го и 8-го созывов). В 2019 году он баллотировался в президенты и в народные депутаты, но получил невысокий результат несмотря на немалые инвестиции в рекламу.

Предыстория:

  • 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
  • 4 апреля на округе №87 завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел кандидата от "За майбутнє" Александра Шевченко на 749 голосов: Вирастюк получил 31,25%, а Шевченко – 29,69% поддержки.
  • Шевченко решил защищать свой результат в суде.
  • 5 апреля Центральная избирательная комиссия приняла протокол об обработке 100% голосов от Окружной избирательной комиссии на 87 округе и ожидала решения судов по делам.
  • 9 апреля Ивано-Франковский окружной административный суд отменил все постановления окружной избирательной комиссии №87 о признании недействительными выборов на пяти участках.

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Темы: виборыВерховная РадасудИвано-Франковская область
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