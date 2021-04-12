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Шевченко: Суд признал противоправным протокол на 87 округе, дело за ЦИК

Понедельник, 12 апреля 2021, 11:10

Кандидат в народные депутаты от партии "За майбутнє" Александр Шевченко заявляет, что Ивано-Франковский окружной админсуд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии об установлении итогов голосования на избирательном округе №87.

Источник: пост Шевченко в Facebook

Прямая речь: "Решением Ивано-Франковского окружного административного суда был признан противоправным протокол ОИК об установлении итогов голосования на 87-м избирательном округе.

Фактически ОИК нивелирована часть голосов избирателей на некоторых участках и не включила их голоса в общий протокол. Собственно, именно эти участки мы отстояли в судах и по ним есть соответствующие решения Фемиды".

Детали: По словам Шевченко, теперь дело за Центральной избирательной комиссией. Именно ЦИК имеет право отменить прокол, учитывая решение суда.

Темы: виборыВерховная РадасудИвано-Франковская область


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