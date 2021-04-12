Шевченко: Суд признал противоправным протокол на 87 округе, дело за ЦИК
Кандидат в народные депутаты от партии "За майбутнє" Александр Шевченко заявляет, что Ивано-Франковский окружной админсуд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии об установлении итогов голосования на избирательном округе №87.
Источник: пост Шевченко в Facebook
Прямая речь: "Решением Ивано-Франковского окружного административного суда был признан противоправным протокол ОИК об установлении итогов голосования на 87-м избирательном округе.
Фактически ОИК нивелирована часть голосов избирателей на некоторых участках и не включила их голоса в общий протокол. Собственно, именно эти участки мы отстояли в судах и по ним есть соответствующие решения Фемиды".
Детали: По словам Шевченко, теперь дело за Центральной избирательной комиссией. Именно ЦИК имеет право отменить прокол, учитывая решение суда.
Справка: Александр Шевченко – бывший руководитель лыжного курорта "Буковель" (2004-2014), который уже был народным депутатом (в Верховной Раде 7-го и 8-го созывов). В 2019 году он баллотировался в президенты и в народные депутаты, но получил невысокий результат несмотря на немалые инвестиции в рекламу.
Предыстория:
- 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
- 4 апреля на округе №87 завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел кандидата от "За майбутнє" Александра Шевченко на 749 голосов: Вирастюк получил 31,25%, а Шевченко – 29,69% поддержки.
- Шевченко решил защищать свой результат в суде.
- 5 апреля Центральная избирательная комиссия приняла протокол об обработке 100% голосов от Окружной избирательной комиссии на 87 округе и ожидала решения судов по делам.
- 9 апреля Ивано-Франковский окружной административный суд отменил все постановления окружной избирательной комиссии №87 о признании недействительными выборов на пяти участках.