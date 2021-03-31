Порошенко витратив на захист в судах понад 30 млн – декларація

П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко задекларував 222 мільйони гривень доходів, з яких 504 540 грн заробив в парламенті.

Джерело: декларація Порошенка, пресслужба політика

Деталі: За 2020 рік п’ятий президент задекларував 222 мільйони гривень доходів (втричі менше, ніж минулого року), з яких 214 мільйонів – дивіденди, 7 мільйонів – проценти за депозитами в Міжнародному інвестиційному банку. У Порошенка повідомили, що сума сплачених податків і військового збору становить понад 23 млн. гривень.

Зарплатня Порошенка в парламенті – понад пів мільйона гривень за рік.

Кількість компаній, кінцевим бенефіціаром яких є Порошенко, 2020 року істотним чином не змінилася – придбання телеканалу "Прямий" сталося вже 2021 року і буде показане при поданні наступної декларації.

Щодо видатків, які підлягають декларуванню, то вони в 2020 році склали 79 млн. гривень, із них понад 30 мільйонів - на юридичні послуги для захисту в понад 50 кримінальних справах.

На рекламні послуги витратив понад 1,8 млн.

У пресслужбі повідомили, що витрати на благодійність в 2020 році були націлені на боротьбу з коронавірусом і сягнули приблизно 150 мільйонів гривень. Вони здійснювалися з рахунків різних юридичних осіб, афільованих з Порошенком. Форма електронної декларації не передбачає декларування таких видатків.

Порошенко зберігає готівкою $51,2 млн і 423,3 млн гривень.

Глава "Європейської солідарності" задекларував низку колекцій картин, годинників, меблі, рояль, люстри, ювелірні вибори, шуби та жіночі сумки дружини Марини.

У сім’ї Порошенків три автівки – Jaguar у дружини та два Mercedes-Benz у чоловіка.

Що передувало: За 2018 рік Порошенко задекларував 1,56 мільярда гривень доходів, з них 336 тисяч гривень заробітної плати та понад 1,505 мільярда гривень дивідендів. У 2017 році Порошенко задекларував лише 16,3 мільйона гривень доходів.

А за 2019 рік задекларував майже 773 мільйони гривень доходів.

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