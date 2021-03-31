Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Порошенко витратив на захист в судах понад 30 млн – декларація

Середа, 31 березня 2021, 23:03

П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко задекларував 222 мільйони гривень доходів, з яких 504 540 грн заробив в парламенті.

Джерело: декларація Порошенка, пресслужба політика

Деталі: За 2020 рік п’ятий президент задекларував 222 мільйони гривень доходів (втричі менше, ніж минулого року), з яких 214 мільйонів – дивіденди, 7 мільйонів – проценти за депозитами в Міжнародному інвестиційному банку. У Порошенка повідомили, що сума сплачених податків і військового збору становить понад 23 млн. гривень.

Зарплатня Порошенка в парламенті – понад пів мільйона гривень за рік.

Кількість компаній, кінцевим бенефіціаром яких є Порошенко, 2020 року істотним чином не змінилася – придбання телеканалу "Прямий" сталося вже 2021 року і буде показане при поданні наступної декларації. 

Щодо видатків, які підлягають декларуванню, то вони в 2020 році склали 79 млн. гривень, із них понад 30 мільйонів - на юридичні послуги для захисту в понад 50 кримінальних справах.

На рекламні послуги витратив понад 1,8 млн.

У пресслужбі повідомили, що витрати на благодійність в 2020 році були націлені на боротьбу з коронавірусом і сягнули приблизно 150 мільйонів гривень. Вони здійснювалися з рахунків різних юридичних осіб, афільованих з Порошенком. Форма електронної декларації не передбачає декларування таких видатків.

Порошенко зберігає готівкою $51,2 млн і 423,3 млн гривень.

Глава "Європейської солідарності" задекларував низку колекцій картин, годинників, меблі, рояль, люстри, ювелірні вибори, шуби та жіночі сумки дружини Марини.

У сім’ї Порошенків три автівки – Jaguar у дружини та два Mercedes-Benz у чоловіка.

Що передувало: За 2018 рік Порошенко задекларував 1,56 мільярда гривень доходів, з них 336 тисяч гривень заробітної плати та понад 1,505 мільярда гривень дивідендів. У 2017 році Порошенко задекларував лише 16,3 мільйона гривень доходів.

А за 2019 рік задекларував майже 773 мільйони гривень доходів.

Нагадаємо

  • Доходи президента Володимира Зеленського та членів його родини у 2020 році склали майже 23 мільйони гривень.
  • Міністр охорони здоров’я Максим Степанов задекларував 500 тисяч заробітної плати, кілька дорогих автомобілів та коштовних годинників.
  • А от депутат Харківської міськради від "Опозиційної платформи – За життя" Саід Джавід задекларував живого африканського лева, якого придбав ще у 2017 році.
  • Керівник Офісу президента Андрій Єрмак задекларував 444 тисячі заробітної плати на посаді та автівку за 3 мільйони гривень.

Українська правда
Теми: Порошенкодекларації


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Порошенко витратив на захист в судах понад 30 млн – декларація

оновлено від 20:51Вірастюк звинуватив опонентів у фальсифікації, а партія каже про шантаж і залякування

Притула підтримав перевибори керівництва "Голосу"

Новини 31 березня: посилення карантину в Києві, декларації посадовців

Росія відмовилася повернутися до режиму припинення вогню з 1 квітня

Навальний у в'язниці оголосив голодування

Усі новини...
Порошенко
Порошенко позивається до Геращенка через звинувачення у причетності до подій під ОП
Кругообіг "зради"
Фешн-експертка – про підробки в Раді, вбрання Олени Зеленської, Юлії Тимошенко, Марини Порошенко і про костюми президентів
Останні новини
23:59
На 87 окрузі відновили підрахунок голосів: Шевченко обігнав Кошулинського
23:44
Україна втрачає очки у матчі з Казахстаном у відборі до ЧС-2022
23:03
Порошенко витратив на захист в судах понад 30 млн – декларація
22:32
оновлено від 20:51Вірастюк звинуватив опонентів у фальсифікації, а партія каже про шантаж і залякування
21:58
Новини економіки: штраф для АЗС групи Коломойського, без грошей МВФ "уже некомфортно"
21:41
Притула підтримав перевибори керівництва "Голосу"
21:33
Україна може розширити перелік заборонених до імпорту товарів із РФ – торгпред
21:22
Новини 31 березня: посилення карантину в Києві, декларації посадовців
21:04
285 млн зарплати у "Нафтогазі" та держоблігації: Вітренко подав декларацію про доходи
20:29
Комісія ліцензуватиме компанії, що створюють програмне забезпечення у гральній сфері
Усі новини...