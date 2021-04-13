Кравчук закликає готуватися до усіх сценаріїв щодо агресії Росії

Голова української делегації, колишній президент України Леонід Кравчук вважає, що бути готови до агресії Росії слід завжди, тим більше в останній час, коли до агресивної риторики почали вдаватися державні посадовці РФ.

Джерело: коментар Кравчука у програмі "Утро"

Пряма мова Кравчука: "Я чув слова Зеленського, що Україна готова до відбиття агресії. Справа в тому, що він сказав, що вона не те що сьогодні готова. Вона готова вже сім років, тільки різні рівні готовності.

Тому що важко сказати, коли Росія може привести в дію свою агресивну риторику. Тому що сьогодні ця риторика вже перебільшила рівень засобі масової інформації. Вона вийшла рівень міністра закордонних справ, рівень пана Козака, рівень Пєскова, тобто це вже рівень держави, де Україні прямо погрожують і суверенітетом і розвалом держави".

"Не можна казати, що війна ось уже завтра почнеться. Але при такій риториці і при такому скупченні військ і от при таких агресивних діях на Донбасі ми повинні бути готові до будь-якого сценарію і Україна готова до цього".

Деталі: Кравчук додав, що на найближчій зустрічі в ТКГ у середу Україна буде піднімати питання скупчення російських військ на кордоні з Україною. Також він висловив сподівання, що Росія розуміє, що "це не буде парад, якщо вони наважаться… і підуть війною проти України – це початок широкомасштабного конфлікту, який може перерости в третю світову війну" і "це не буде легкий рух, як вони відчули це в Криму, це буде бій і війна".

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