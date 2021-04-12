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Зеленський: Україна готова до російського вторгнення

Понеділок, 12 квітня 2021, 16:59
Зеленський: Україна готова до російського вторгнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що можливість російського вторгнення до України цілком реальна і держава до цього готова. 

Джерело: Зеленський під час поїздки на Донбас у спілкуванні із журналістом CNN

Пряма мова: "Звичайно (можливість вторгнення РФ є реальною – УП). Ми знаємо це: із 2014 року це може бути кожного дня. 

Вони (Росія – УП) готові, але ми теж готові, тому що це наша земля і наша територія".

Чому це важливо: З кінця березня на фронті спостерігається загострення. Збройні формування РФ вдаються до постійних провокацій та порушень режиму припинення вогню. Вранці 8 квітня російсько-окупаційні війська вбили бійця ОС, це 11-та втрата за два тижні. 

Нагадаємо:

  • 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронежську області РФ та в окупований Крим. За його словами, вздовж російсько-українського кордону та на окупованих територіях Донбасу і Криму перебувають 28 батальйонних тактичних груп РФ.
  • Зеленський запевняє, що українська армія може дати відсіч будь-кому, проте мир на Донбасі буде досягатись дипломатичним шляхом.
  • 8 квітня Зеленський відвідав українські позиції на лінії розмежування. 

"Українська правда" у Threads

Теми: війнаЗеленськийРосіяДонбас
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