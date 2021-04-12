Зеленський: Україна готова до російського вторгнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що можливість російського вторгнення до України цілком реальна і держава до цього готова.

Джерело: Зеленський під час поїздки на Донбас у спілкуванні із журналістом CNN

Пряма мова: "Звичайно (можливість вторгнення РФ є реальною – УП). Ми знаємо це: із 2014 року це може бути кожного дня.

Вони (Росія – УП) готові, але ми теж готові, тому що це наша земля і наша територія".

Чому це важливо: З кінця березня на фронті спостерігається загострення. Збройні формування РФ вдаються до постійних провокацій та порушень режиму припинення вогню. Вранці 8 квітня російсько-окупаційні війська вбили бійця ОС, це 11-та втрата за два тижні.

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