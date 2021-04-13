Глава украинской делегации, бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что быть готовым к агрессии России следует всегда, тем более в последнее время, когда к агрессивной риторике стали прибегать государственные чиновники РФ.

Источник: комментарий Кравчука в программе "Утро"

Прямая речь Кравчука: "Я слышал слова Зеленского, что Украина готова к отражению агрессии. Дело в том, что он сказал, что она не только сегодня готова. Она готова уже семь лет, только разные уровни готовности.

Поэтому трудно сказать, когда Россия может привести в действие свою агрессивную риторику. Потому что сегодня эта риторика уже превысила уровень средств массовой информации. Она вышла на уровень министра иностранных дел, уровень господина Козака, уровень Пескова, то есть это уже уровень государства, где Украине прямо угрожают и суверенитетом и развалом государства".

"Нельзя говорить, что война вот уже завтра начнется. Но при такой риторике и при таком скоплении войск и вот при таких агрессивных действиях в Донбассе мы должны быть готовы к любому сценарию и Украина готова к этому".

Детали: Кравчук добавил, что на ближайшей встрече в ТКГ в среду Украина будет поднимать вопрос скопления русских войск на границе с Украиной.

Также он выразил надежду, что Россия понимает, что "это не будет парад, если они решатся... и пойдут войной против Украины - это начало широкомасштабного конфликта, который может перерасти в третью мировую войну" и "это не будет легкое движение, как они почувствовали это в Крыму, это будет бой и война".

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