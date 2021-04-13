Навальний подав у суд на колонію, бо не дають читати Коран
Російський опозиційний політик Олексій Навальний подав в суд на колонію через відмову надати йому Коран, який він планував вивчати.
Джерело: Навальний в Instagram
Пряма мова: "Хто б міг подумати, що перший раз я подам в суд на мою колонію через Коран. Так-так. Не через відмову допустити лікаря (причина мого голодування), не через умови утримання, а через Священну Книгу мусульман. Справа в тому, що мені не дають мій Коран. І це бісить".
Деталі: За словами Навального, коли його тільки посадили, він склав список "поліпшень самого себе", які він хотів зробити в ув'язненні. Одним з пунктів було – "глибоко вивчити і зрозуміти Коран і Сунну Пророка".
Але в колонії йому не надали жодної з книг, які він привіз або замовив. Таке рішення пояснили тим, що книги потрібно "перевіряти на екстремізм", а це займає три місяці.
За словами Навального, йому в колонії радять дивитися телевізор.
Що було раніше: Російський опозиціонер Олексій Навальний, який зараз сидить у в'язниці, оголосив голодування. Згодом він також повідомив про сильний кашель, температуру, болі в спині та оніміння ніг.
Передісторія:
- 24 березня стало відомо, що Навальний у тюрмі відчуває сильні болі в спині і не може наступити на ногу. Адвокати повідомили, що його стан "вкрай неблагополучний".
- На початку лютого російський суд засудив Навального до 3,5 років виправної колонії загального режиму. 28 лютого Навального перевезли до виправної колонії у Володимирській області.