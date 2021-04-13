Російський опозиційний політик Олексій Навальний подав в суд на колонію через відмову надати йому Коран, який він планував вивчати.

Джерело: Навальний в Instagram

Пряма мова: "Хто б міг подумати, що перший раз я подам в суд на мою колонію через Коран. Так-так. Не через відмову допустити лікаря (причина мого голодування), не через умови утримання, а через Священну Книгу мусульман. Справа в тому, що мені не дають мій Коран. І це бісить".

Деталі: За словами Навального, коли його тільки посадили, він склав список "поліпшень самого себе", які він хотів зробити в ув'язненні. Одним з пунктів було – "глибоко вивчити і зрозуміти Коран і Сунну Пророка".

Але в колонії йому не надали жодної з книг, які він привіз або замовив. Таке рішення пояснили тим, що книги потрібно "перевіряти на екстремізм", а це займає три місяці.

За словами Навального, йому в колонії радять дивитися телевізор.

Що було раніше: Російський опозиціонер Олексій Навальний, який зараз сидить у в'язниці, оголосив голодування. Згодом він також повідомив про сильний кашель, температуру, болі в спині та оніміння ніг.

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