Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Навальний подав у суд на колонію через Коран

Вівторок, 13 квітня 2021, 14:23
Фото vchaspik.ua

Російський опозиційний політик Олексій Навальний подав в суд на колонію через відмову надати йому Коран, який він планував вивчати.

Джерело: Навальний в Instagram

Пряма мова: "Хто б міг подумати, що перший раз я подам в суд на мою колонію через Коран. Так-так. Не через відмову допустити лікаря (причина мого голодування), не через умови утримання, а через Священну Книгу мусульман. Справа в тому, що мені не дають мій Коран. І це бісить".

Деталі: За словами Навального, коли його тільки посадили, він склав список "поліпшень самого себе", які він хотів зробити в ув'язненні. Одним з пунктів було – "глибоко вивчити і зрозуміти Коран і Сунну Пророка".

 Але в колонії йому не надали жодної з книг, які він привіз або замовив. Таке рішення пояснили тим, що книги потрібно "перевіряти на екстремізм", а це займає три місяці.

За словами Навального, йому в колонії радять дивитися телевізор.

Що було раніше: Російський опозиціонер Олексій Навальний, який зараз сидить у в'язниці, оголосив голодування. Згодом він також повідомив про сильний кашель, температуру, болі в спині та оніміння ніг. 

Передісторія

  • 24 березня стало відомо, що Навальний у тюрмі відчуває сильні болі в спині і не може наступити на ногу. Адвокати повідомили, що його стан "вкрай неблагополучний".
  • На початку лютого російський суд засудив Навального до 3,5 років виправної колонії загального режиму. 28 лютого Навального перевезли до виправної колонії у Володимирській області.

Українська правда
Теми: НавальнийРосіяв'язниця


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський просить Раду ліквідувати ОАСК: Досить сейфів із мільйонами готівки

Росія готується до відключення від Visa і MasterCard

Росія пригрозила США через кораблі у Чорному морі: Їм краще триматись подалі від Криму

Суддю КС не змогли покарати за конфлікт інтересів – НАЗК

Учасниць відвертої фотосесії депортували із ОАЕ – МЗС

В Україні починають щеплення китайською вакциною CoronaVac

Усі новини...
Навальний
Навальний у в'язниці схуд на 15 кілограмів, лікаря до нього не пускають
У Росії заговорили про вихід з ПАРЄ
Німецькі політики звинуватили Росію у цілеспрямованих тортурах Навального
Останні новини
14:28
Отруєння школярок таблетками на Київщині: це не була участь у челенджі – розслідування
14:23
Навальний подав у суд на колонію через Коран
14:16
Чергова область опинилась у "червоній" зоні
14:06
Російський рубль послабився на тлі зростання напруги на кордоні з Україною – FT
14:05
Кравчук закликає готуватися до усіх сценарії щодо агресії Росії
13:52
Зеленський просить Раду ліквідувати ОАСК: Досить сейфів із мільйонами готівки
13:44
Тиждень транспортного локдауну обійшовся киянам в 3 млн доларів – дослідження
13:43
У НАТО прокоментували можливість членства України при відсутності контролю над територією
13:28
В "Енергоатомі" заявили про 23 мільярди заборгованості перед компанією
13:27
Дослідження не підтвердили деякі побоювання щодо британського штаму COVID-19, який виявили в Україні
Усі новини...