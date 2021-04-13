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Навальный подал в суд на колонию из-за Корана

Вторник, 13 апреля 2021, 14:23
Фото vchaspik.ua

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный подал в суд на колонию из-за отказа предоставить ему Коран, который он планировал изучать.

Источник: Навальный в Instagram

Прямая речь: "Кто бы мог подумать, что первый раз я подам в суд на мою колонию из-за Корана. Да-да. Не из-за отказа допустить врача (причина моей голодовки), не из-за условий содержания, а из-за Священной Книги мусульман. Дело в том, что мне не дают мой Коран. И это бесит".

Детали: По словам Навального, когда его только посадили, он составил список "улучшений самого себя", которые он хотел сделать в заключении. Одним из пунктов было – "глубоко изучить и понять Коран и Сунну Пророка".
 
Но в колонии ему не предоставили ни одной из книг, которые он привез или заказал. Такое решение объяснили тем, что книги нужно "проверять на экстремизм", а это занимает три месяца.

По словам Навального, ему в колонии советуют смотреть телевизор.

Что было раньше: Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас сидит в тюрьме, объявил голодовку. Позже он также сообщил о сильном кашле, температуре, болях в спине и онемении ног.

Предыстория: 

  • 24 марта стало известно, что Навальный в тюрьме испытывает сильные боли в спине и не может наступить на ногу. Адвокаты сообщили, что его состояние "крайне неблагополучно".
  • 3 февраля российский суд приговорил Навального к 3,5 годам исправительной колонии общего режима. 28 февраля его перевезли в исправительную колонию во Владимирской области.

Украинская правда
Темы: НавальныйРосcиятюрьма


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