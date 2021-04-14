"Важко говорить": дружина Навального розповіла про стан ув’язненого російського політика
Юлія Навальна повідомила, що її чоловіку, російському опозиціонеру Олексію Навальному, який відбуває покарання, важко говорити, і він дуже схуд.
Джерело: Reuters, Юлія Навальна в Instagram
Пряма мова: "…говорить важко і час від часу кладе трубку, і лягає на стіл, щоб перепочити.
Схуд сильно, навіть у порівнянні з кінцем вересня, і важить вже 76 кг при зрості 190.
Лікаря до нього так і не пускають. А це ж зовсім законна вимога будь-якої людини – отримати право на візит лікаря".
Деталі: Навальна відвідала чоловіка у колонії та описала його стан, поговоривши з ним телефоном через скляне вікно.
Що передувало: Здоров'я Навального серйозно похитнулося в колонії загального режиму ІК-2 в місті Покров, куди його етапували.
Повідомлялося, що Навальний відчуває сильні болі в спині і в правій нозі, яка у нього практично не діє.
Він оголосив голодування, вимагаючи допуску лікаря. Депутати німецького Бундестагу звинуватили Росію в цілеспрямованих тортурах Навального.
Передісторія:
- 3 лютого суд скасував умовне покарання Олексію Навальному по "справі Ів Роше" і призначив йому реальний термін - 3,5 роки у виправній колонії загального режиму.
- Президент США Джо Байден заявив, що російська влада повинна негайно і без будь-яких умов звільнити опозиціонера Олексія Навального.
- Засудженого в Росії опозиційного політика Олексія Навального, який оголосив голодування у виправній колонії, перевели з медичної частини назад у загін.