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"Важко говорить": дружина Навального розповіла про стан ув’язненого російського політика

Середа, 14 квітня 2021, 01:11
Важко говорить: дружина Навального розповіла про стан ув’язненого російського політика

Юлія Навальна повідомила, що її чоловіку, російському опозиціонеру Олексію Навальному, який відбуває покарання, важко говорити, і він дуже схуд.

Джерело: Reuters, Юлія Навальна в Instagram

Пряма мова: "…говорить важко і час від часу кладе трубку, і лягає на стіл, щоб перепочити.

Схуд сильно, навіть у порівнянні з кінцем вересня, і важить вже 76 кг при зрості 190.

Лікаря до нього так і не пускають. А це ж зовсім законна вимога будь-якої людини – отримати право на візит лікаря".

Деталі: Навальна відвідала чоловіка у колонії та описала його стан, поговоривши з ним телефоном через скляне вікно.

Що передувало: Здоров'я Навального серйозно похитнулося в колонії загального режиму ІК-2 в місті Покров, куди його етапували.

Повідомлялося, що Навальний відчуває сильні болі в спині і в правій нозі, яка у нього практично не діє.

Він оголосив голодування, вимагаючи допуску лікаря. Депутати німецького Бундестагу звинуватили Росію в цілеспрямованих тортурах Навального.

Передісторія:

  • 3 лютого суд скасував умовне покарання Олексію Навальному по "справі Ів Роше" і призначив йому реальний термін - 3,5 роки у виправній колонії загального режиму.
  • Президент США Джо Байден заявив, що російська влада повинна негайно і без будь-яких умов звільнити опозиціонера Олексія Навального.
  • Засудженого в Росії опозиційного політика Олексія Навального, який оголосив голодування у виправній колонії, перевели з медичної частини назад у загін.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяНавальний
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