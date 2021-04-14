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"Говорит с трудом": жена Навального рассказала о состоянии заключенного российского политика

Среда, 14 апреля 2021, 01:11
Говорит с трудом: жена Навального рассказала о состоянии заключенного российского политика

Юлия Навальная сообщила, что ее мужу, российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который отбывает наказание, трудно говорить, и он очень похудел.

Источник: Reuters, Юлия Навальная в Instagram

Прямая речь: "...говорит с трудом и время от времени кладёт трубку и ложится на стол, чтобы передохнуть.

Похудел сильно, даже по сравнению с концом сентября, и весит уже 76 кг при росте 190.

Врача к нему так и не пускают. А это ведь совершенно законное требование любого человека – получить право на посещение врача".

Детали: Навальная посетила мужа в колонии и описала его состояние, поговорив с ним по телефону через стеклянное окно.

Что предшествовало: Здоровье Навального серьезно пошатнулось в колонии общего режима ИК-2 в городе Покров, куда он был этапирован.

Сообщалось, что Навальный испытывает сильные боли в спине и в правой ноге, которая у него практически не действует.

Он объявил голодовку, требуя допуска врача. Депутаты немецкого Бундестага обвинили Россию в целенаправленных пытках Навального.

Предыстория:

  • 3 февраля суд отменил условное наказание Алексею Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок  – 3,5 года в исправительной колонии общего режима.
  • Президент США Джо Байден заявил, что российские власти должны немедленно и безусловно освободить оппозиционера Алексея Навального.
  • Осужденного в России оппозиционного политика Алексея Навального, который объявил голодовку в исправительной колонии, перевели из медицинской части обратно в отряд.

Темы: РосcияНавальный
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