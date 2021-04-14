"Говорит с трудом": жена Навального рассказала о состоянии заключенного российского политика
Юлия Навальная сообщила, что ее мужу, российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который отбывает наказание, трудно говорить, и он очень похудел.
Источник: Reuters, Юлия Навальная в Instagram
Прямая речь: "...говорит с трудом и время от времени кладёт трубку и ложится на стол, чтобы передохнуть.
Похудел сильно, даже по сравнению с концом сентября, и весит уже 76 кг при росте 190.
Врача к нему так и не пускают. А это ведь совершенно законное требование любого человека – получить право на посещение врача".
Детали: Навальная посетила мужа в колонии и описала его состояние, поговорив с ним по телефону через стеклянное окно.
Что предшествовало: Здоровье Навального серьезно пошатнулось в колонии общего режима ИК-2 в городе Покров, куда он был этапирован.
Сообщалось, что Навальный испытывает сильные боли в спине и в правой ноге, которая у него практически не действует.
Он объявил голодовку, требуя допуска врача. Депутаты немецкого Бундестага обвинили Россию в целенаправленных пытках Навального.
Предыстория:
- 3 февраля суд отменил условное наказание Алексею Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок – 3,5 года в исправительной колонии общего режима.
- Президент США Джо Байден заявил, что российские власти должны немедленно и безусловно освободить оппозиционера Алексея Навального.
- Осужденного в России оппозиционного политика Алексея Навального, который объявил голодовку в исправительной колонии, перевели из медицинской части обратно в отряд.