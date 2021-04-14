Танкові екіпажі ЗСУ провели маневри на адмінмежі з окупованим Кримом

Танкові екіпажі Об’єднаних сил Збройних сил України відпрацювали елементи маневрування на відкритій місцевості вздовж адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом.

Джерело: пресслужба командування Об’єднаних Сил ЗСУ

Деталі: Артилерійські та танкові резерви, що виконують бойові завдання вздовж межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, за сигналом висунулися у визначені райони задля протидії наступу умовного противника.

За легендою навчань танковий підрозділ за підтримки піхоти спробував прорвати лінію нашої оборони.

За словами командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, протитанкова батарея 100-міліметрових гармат МТ-12 "Рапіра" швидко зайняла вогневі позиції та приступила до знищення цілей.

Разом із тим танкові екіпажі відпрацювали елементи маневрування на відкритій місцевості та зміну позицій, встановлення димової завіси та маскування техніки, вихід на рубіж та знищення противника.

Пряма мова Наєва: "Танкові та артилерійські підрозділи, які підпорядковані Командуванню об’єднаних сил Збройних Сил України, тренуються в умовах наближених до бойових.

На перший погляд може здатися, що сценарій навчань дуже звичний тому, що військовослужбовці відпрацьовують алгоритм дій регулярно. Проте кожного разу в значній мірі змінюються цілі та тактичний фон, надаються нові ввідні, поглиблюються й удосконалюються навички ведення бою у особового складу".