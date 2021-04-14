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Танковые экипажи ВСУ провели маневры на админгранице с оккупированным Крымом

Среда, 14 апреля 2021, 11:35

Танковые экипажи Объединенных сил Вооруженных сил Украины отработали элементы маневрирования на открытой местности вдоль административной границы с временно оккупированным Крымом.

Источник: пресс-служба командования Объединенных Сил ВСУ

Детали: Артиллерийские и танковые резервы, выполняющие боевые задачи вдоль границы с временно оккупированной территорией АР Крым, по сигналу выдвинулись в определенные районы для противодействия наступлению условного противника.

По легенде учений танковое подразделение при поддержке пехоты попытался прорвать линию нашей обороны.

По словам командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, противотанковая батарея 100-миллиметровых пушек МТ-12 "Рапира" быстро заняла огневые позиции и приступила к уничтожению целей.

Вместе с тем танковые экипажи отработали элементы маневрирования на открытой местности и изменение позиций, установление дымовой завесы и маскировки техники, выход на рубеж и уничтожения противника.

 

Прямая речь Наева: "Танковые и артиллерийские подразделения, подчиненные командованию Объединенных сил Вооруженных Сил Украины, тренируются в условиях приближенных к боевым.

На первый взгляд может показаться, что сценарий учений очень привычный тому, который военнослужащие отрабатывают регулярно. Однако каждый раз в значительной степени меняются цели и тактический фон, предоставляются новые вводные, углубляются и совершенствуются навыки ведения боя у личного состава".

Украинская правда
Темы: армия


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