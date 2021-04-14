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Танковые экипажи ВСУ провели маневры на админгранице с оккупированным Крымом

Среда, 14 апреля 2021, 11:35
Танковые экипажи ВСУ провели маневры на админгранице с оккупированным Крымом

Танковые экипажи Объединенных сил Вооруженных сил Украины отработали элементы маневрирования на открытой местности вдоль административной границы с временно оккупированным Крымом.

Источник: пресс-служба командования Объединенных Сил ВСУ

Детали: Артиллерийские и танковые резервы, выполняющие боевые задачи вдоль границы с временно оккупированной территорией АР Крым, по сигналу выдвинулись в определенные районы для противодействия наступлению условного противника.

По легенде учений танковое подразделение при поддержке пехоты попытался прорвать линию нашей обороны.

По словам командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, противотанковая батарея 100-миллиметровых пушек МТ-12 "Рапира" быстро заняла огневые позиции и приступила к уничтожению целей.

Вместе с тем танковые экипажи отработали элементы маневрирования на открытой местности и изменение позиций, установление дымовой завесы и маскировки техники, выход на рубеж и уничтожения противника.

 

Прямая речь Наева: "Танковые и артиллерийские подразделения, подчиненные командованию Объединенных сил Вооруженных Сил Украины, тренируются в условиях приближенных к боевым.

На первый взгляд может показаться, что сценарий учений очень привычный тому, который военнослужащие отрабатывают регулярно. Однако каждый раз в значительной степени меняются цели и тактический фон, предоставляются новые вводные, углубляются и совершенствуются навыки ведения боя у личного состава".

Предыстория:

  • Россия перебросила к границам Украины и в оккупированный Крым 16 батальонно-тактических групп из мотострелковых, танковых и воздушно-десантных подразделений. Накопление российских военных у границ продлится до конца апреля.
  • Россия отказалась назвать причину роста военного присутствия вдоль границы с Украиной.
  • Министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявили, что глубоко обеспокоены наращиванием российских вооруженных сил у украинской границы.
  • Президент США Джо Байден в телефонном разговоре з президентом РФ Владимиром Путиным призвал его снизить напряженность на границе Украины, где Москва концентрирует военные силы.

Украинская правда
Темы: армия
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