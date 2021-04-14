Епідемія йде на спад завдяки чіткій стратегії МОЗ – Степанов
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов стверджує, що епідемія коронавірусу йде на спад, а Україна витримала черговий стрибок захворюваності на коронавірус.
Джерело: Степанов у Facebook
Пряма мова: "Епідемія починає йти на спад. Ми витримали черговий стрибок захворюваності на COVID-19, і поступово ситуація почала покращуватися. Як і прогнозували наші експерти-епідеміологи, зростання кількості хворих тривало до початку квітня. Зараз у багатьох регіонах ситуація стабілізується".
Деталі: Степанов заявив, що вже 10 днів у країні спостерігається спад захворюваності на COVID. А 13 квітня кількість виписаних із лікарень осіб на 22,8% перевищила кількість госпіталізованих.
Міністр також каже, що за минулий тиждень до медзакладів потрапило на 2000 менше пацієнтів, ніж тижнем раніше. Окрім того, відбувається зменшення кількості інфікованих.
"Завдяки чіткій стратегії і вивіреним діям МОЗ українці змогли пережити пік третьої хвилі пандемії без паніки та з мінімальними обмеженнями. Наш адаптивний карантин, ефективність якого оцінили і в Європі, був певним балансом між життям країни, роботою підприємців і епідеміологією", – вважає очільник міністерства.
Нагадаємо:
- За попередню добу 13 квітня в Україні зафіксували 14 553 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, 467 – померлих і більше 5 тисяч госпіталізованих.
- За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 887 338 осіб; одужало – 1 442 618 осіб; летальних випадків – 38 225; проведено ПЛР-тестувань – 8 770 753.