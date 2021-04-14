Міністр охорони здоров’я Максим Степанов стверджує, що епідемія коронавірусу йде на спад, а Україна витримала черговий стрибок захворюваності на коронавірус.

Джерело: Степанов у Facebook

Пряма мова: "Епідемія починає йти на спад. Ми витримали черговий стрибок захворюваності на COVID-19, і поступово ситуація почала покращуватися. Як і прогнозували наші експерти-епідеміологи, зростання кількості хворих тривало до початку квітня. Зараз у багатьох регіонах ситуація стабілізується".

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Деталі: Степанов заявив, що вже 10 днів у країні спостерігається спад захворюваності на COVID. А 13 квітня кількість виписаних із лікарень осіб на 22,8% перевищила кількість госпіталізованих.

Міністр також каже, що за минулий тиждень до медзакладів потрапило на 2000 менше пацієнтів, ніж тижнем раніше. Окрім того, відбувається зменшення кількості інфікованих.

"Завдяки чіткій стратегії і вивіреним діям МОЗ українці змогли пережити пік третьої хвилі пандемії без паніки та з мінімальними обмеженнями. Наш адаптивний карантин, ефективність якого оцінили і в Європі, був певним балансом між життям країни, роботою підприємців і епідеміологією", – вважає очільник міністерства.

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