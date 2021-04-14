Міністр охорони здоров’я Максим Степанов стверджує, що епідемія коронавірусу йде на спад, а Україна витримала черговий стрибок захворюваності на коронавірус.

Джерело: Степанов у Facebook

Пряма мова: "Епідемія починає йти на спад. Ми витримали черговий стрибок захворюваності на COVID-19, і поступово ситуація почала покращуватися. Як і прогнозували наші експерти-епідеміологи, зростання кількості хворих тривало до початку квітня. Зараз у багатьох регіонах ситуація стабілізується".

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Деталі: Степанов заявив, що вже 10 днів у країні спостерігається спад захворюваності на COVID. А 13 квітня кількість виписаних із лікарень осіб на 22,8% перевищила кількість госпіталізованих.

Міністр також каже, що за минулий тиждень до медзакладів потрапило на 2000 менше пацієнтів, ніж тижнем раніше. Окрім того, відбувається зменшення кількості інфікованих.

Кількість зайнятих ліжок пацієнтами із коронавірусом за минулий тиждень Дані РНБО

"Завдяки чіткій стратегії і вивіреним діям МОЗ українці змогли пережити пік третьої хвилі пандемії без паніки та з мінімальними обмеженнями. Наш адаптивний карантин, ефективність якого оцінили і в Європі, був певним балансом між життям країни, роботою підприємців і епідеміологією", – вважає очільник міністерства.

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