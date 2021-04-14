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Степанов запевняє, що епідемія пішла на спад

Середа, 14 квітня 2021, 14:44
Степанов запевняє, що епідемія пішла на спад

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов стверджує, що епідемія коронавірусу йде на спад, а Україна витримала черговий стрибок захворюваності на коронавірус. 

Джерело: Степанов у Facebook

Пряма мова: "Епідемія починає йти на спад. Ми витримали черговий стрибок захворюваності на COVID-19, і поступово ситуація почала покращуватися. Як і прогнозували наші експерти-епідеміологи, зростання кількості хворих тривало до початку квітня. Зараз у багатьох регіонах ситуація стабілізується".

 
Дашборд "Української правди" із статистикою захворюваності

Деталі: Степанов заявив, що вже 10 днів у країні спостерігається спад захворюваності на COVID. А 13 квітня кількість виписаних із лікарень осіб на 22,8% перевищила кількість госпіталізованих. 

Міністр також каже, що за минулий тиждень до медзакладів потрапило на 2000 менше пацієнтів, ніж тижнем раніше. Окрім того, відбувається зменшення кількості інфікованих. 

 
Кількість зайнятих ліжок пацієнтами із коронавірусом за минулий тиждень
Дані РНБО

"Завдяки чіткій стратегії і вивіреним діям МОЗ українці змогли пережити пік третьої хвилі пандемії без паніки та з мінімальними обмеженнями. Наш адаптивний карантин, ефективність якого оцінили і в Європі, був певним балансом між життям країни, роботою підприємців і епідеміологією", – вважає очільник міністерства. 

 
Дашборд "Української правди" із статистикою нових випадків коронавірусу

Нагадаємо:

  • За попередню добу 13 квітня в Україні зафіксували 14 553 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, 467 – померлих і більше 5 тисяч госпіталізованих.
  • За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 887 338 осіб; одужало – 1 442 618 осіб; летальних випадків – 38 225; проведено ПЛР-тестувань – 8 770 753.
  • У Всесвітній організації охорони здоров’я кажуть, що позитивною динамікою захворюваності можна вважати, коли відсоток виявлених хворих становить не більше 5. Водночас, за минулий тиждень цей показник в Українів коливався від 11% до 20%. 

Українська правда

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Теми: коронавірусСтепанов
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