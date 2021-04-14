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Степанов уверяет, что эпидемия идет на спад

Среда, 14 апреля 2021, 14:44
Степанов уверяет, что эпидемия идет на спад

Министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что эпидемия коронавируса идет на спад, а Украина выдержала очередной скачок заболеваемости коронавирусом.

Источник: Степанов в Facebook

Прямая речь: "Эпидемия начинает идти на спад. Мы выдержали очередной скачок заболеваемости COVID-19, и постепенно ситуация начала улучшаться. Как и прогнозировали наши эксперты-эпидемиологи, рост количества больных продолжался до начала апреля. Сейчас во многих регионах ситуация стабилизируется".

 
Дашборд "Украинской правды" со статистикой заболеваемости

Детали: Степанов заявил, что уже 10 дней в стране наблюдается спад заболеваемости COVID. А 13 апреля количество выписанных из больниц на 22,8% превысило количество госпитализированных.

Министр также говорит, что за прошедшую неделю в медучреждения попало на 2000 меньше пациентов, чем неделей ранее. Кроме того, происходит уменьшение количества инфицированных.

 
Количество занятых коек пациентами с коронавирусом за прошедшую неделю
данные СНБО

"Благодаря четкой стратегии и выверенным действиям Минздрава украинцы смогли пережить пик третьей волны пандемии без паники и с минимальными ограничениями. Наш адаптивный карантин, эффективность которого оценили и в Европе, был определенным балансом между жизнью страны, работой предпринимателей и эпидемиологией ", – считает глава министерства.

 
Дашборд "Украинской правды" со статистикой новых случаев коронавируса

Напомним:

  • За минувшие сутки 13 апреля в Украине зафиксировали 14 553 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, 467 - умерших и более 5 тысяч госпитализированных.
  • За все время пандемии в Украине заболело - 1 887 338 человек; выздоровели - 1 442 618 человек; летальных исходов - 38 225; проведено ПЦР-тестов - 8 770 753.
  • Во Всемирной организации здравоохранения говорят, что положительной динамикой заболеваемости можно считать, когда процент выявленных больных составляет не более 5. В то же время, за прошедшую неделю этот показатель в Украине колебался от 11% до 20%.

Украинская правда
Темы: коронавирусСтепанов
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