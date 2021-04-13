Міноборони Росії повідомило, що розрахунки оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" привезли до Воронежа, від якого менше ніж 300 кілометрів від українського кордону, нібито для підготовки до параду Перемоги.

Джерело: сайт Міноборони РФ

Деталі: Повідомляється, що чотири комплекси доставили з Курська залізничним транспортом в "місто військової слави Воронеж" для "підготовки до параду в ознаменування 76-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні".

Довідка: Повідомляється, що "Іскандер" призначений для знищення ракетних комплексів, реактивних систем залпового вогню, далекобійної артилерії, систем протиракетної і протиповітряної оборони за допомогою балістичних і крилатих ракет.

Що було раніше: Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія вживає заходів у відповідь на загрозливу військову діяльність НАТО, і що армія РФ показала готовність забезпечити безпеку країни.

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