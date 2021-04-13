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Росія підігнала "Іскандери" до українського кордону

Вівторок, 13 квітня 2021, 17:40

Міноборони Росії повідомило, що розрахунки оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" привезли до Воронежа, від якого менше ніж 300 кілометрів від українського кордону, нібито для підготовки до параду Перемоги.

Джерело: сайт Міноборони РФ

Деталі: Повідомляється, що чотири комплекси доставили з Курська залізничним транспортом в "місто військової слави Воронеж" для "підготовки до параду в ознаменування 76-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні".

Довідка: Повідомляється, що "Іскандер" призначений для знищення ракетних комплексів, реактивних систем залпового вогню, далекобійної артилерії, систем протиракетної і протиповітряної оборони за допомогою балістичних і крилатих ракет.

Що було раніше: Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія вживає заходів у відповідь на загрозливу військову діяльність НАТО, і що армія РФ показала готовність забезпечити безпеку країни.

Передісторія: 

  • 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронезьку області РФ та до окупованого Криму.
  • Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) знайшла відео, які підтверджують, що Росія перекидає на кордон з Україною військову техніку, при цьому маскує її номерні знаки. А згодом виявила також польовий табір російських військ у Воронезькій області – за 150-250 км від українського кордону. СІТ дійшла до висновку, що диспозиція російських сил "носить скоріше наступальний, ніж оборонний характер".
  • Розвідка повідомляла, що на початку квітня Росія завезла на окуповані території сходу України близько 250 своїх військовослужбовців і понад 2 тисячі тонн пального, також РФ посилює контроль за військовим майном в ОРДЛО.

Українська правда
Теми: УкраїнаРосіяДонбас


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