Секретар Радбезу Росії Микола Патрушев заявив, що Україна нібито може організувати провокацію, щоб почати військові дії проти Криму, і може готувати теракти в РФ та інших країнах.

Джерело: РИА Новости з посиланням на виступ Патрушева на нараді в анексованому Севастополі

Пряма мова: "Заграючи перед новою адміністрацією США, Київ готовий ввести країну у військові авантюри, незважаючи на подальше погіршення економічної ситуації в країні.... Приводом для початку військових дій можуть стати організовані Україною за підтримки США провокації з загибеллю військовослужбовців та втратою військової техніки".

Деталі: Патрушев також заявив, що в Україні за підтримки західних країн нібито "з'явилися центри підготовки диверсійно-розвідувальних груп, які, можливо, будуть готувати теракти в Росії та інших країнах".

За його словами, США за останні дні нібито відправили в Україну більше 5 військово-транспортних літаків.

Патрушев заявив, що Штати постачають Україні летальну зброю, навчають військовослужбовців, "підсилюють розвідувальну діяльність на кримському напрямку з використанням літальних апаратів і радіоелектронних засобів".

Секретар Радбезу Росії вважає, що "недружні і деструктивні дії відносно Росії необхідно жорстко присікати, а винних притягувати до відповідальності, в тому числі відповідно до норм міжнародного права".

Upd. Також Патрушев, якого цитує російський "Интерфакс" повідомив, що російська влада очікує теракти в окупованому Криму.

Пряма мова Патрушева: "На території Кримського півострова зберігаються передумови виникнення загроз національній безпеці, обумовлені можливим ускладненням міжнаціональної, міжконфесійної обстановки і ймовірністю здійснення терактів".

Чому це важливо: З кінця березня на Донбасі спостерігається загострення. Збройні формування РФ вдаються до постійних провокацій та порушень режиму припинення вогню. Вранці 8 квітня російсько-окупаційні війська вбили бійця ОС, це була 11-та втрата за два тижні. 12 квітня у районі проведення операції Об’єднаних сил загинув 24-річний буковинець Ярослав Карлійчук.

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