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Радбез РФ озвучив свою версію "нападу України на Росію"

Середа, 14 квітня 2021, 16:00
Фото РИА Новости

Секретар Радбезу Росії Микола Патрушев заявив, що Україна нібито може організувати провокацію, щоб почати військові дії проти Криму, і може готувати теракти в РФ та інших країнах.

Джерело: РИА Новости з посиланням на виступ Патрушева на нараді в анексованому Севастополі

Пряма мова: "Заграючи перед новою адміністрацією США, Київ готовий ввести країну у військові авантюри, незважаючи на подальше погіршення економічної ситуації в країні.... Приводом для початку військових дій можуть стати організовані Україною за підтримки США провокації з загибеллю військовослужбовців та втратою військової техніки".

Деталі: Патрушев також заявив, що в Україні за підтримки західних країн нібито "з'явилися центри підготовки диверсійно-розвідувальних груп, які, можливо, будуть готувати теракти в Росії та інших країнах".

За його словами, США за останні дні нібито відправили в Україну більше 5 військово-транспортних літаків.

Патрушев заявив, що Штати постачають Україні летальну зброю, навчають військовослужбовців, "підсилюють розвідувальну діяльність на кримському напрямку з використанням літальних апаратів і радіоелектронних засобів".

Секретар Радбезу Росії вважає, що "недружні і деструктивні дії відносно Росії необхідно жорстко присікати, а винних притягувати до відповідальності, в тому числі відповідно до норм міжнародного права".

Чому це важливо: З кінця березня на Донбасі спостерігається загострення. Збройні формування РФ вдаються до постійних провокацій та порушень режиму припинення вогню. Вранці 8 квітня російсько-окупаційні війська вбили бійця ОС, це була 11-та втрата за два тижні. 12 квітня у районі проведення операції Об’єднаних сил загинув 24-річний буковинець Ярослав Карлійчук.

Передісторія: 

  • 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронезьку області РФ та до окупованого Криму.
  • Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) знайшла відео, які підтверджують, що Росія перекидає на кордон з Україною військову техніку, при цьому маскує її номерні знаки. А згодом виявила також польовий табір російських військ у Воронезькій області – за 150-250 км від українського кордону. СІТ дійшла до висновку, що диспозиція російських сил "носить скоріше наступальний, ніж оборонний характер".
  • Розвідка повідомляла, що на початку квітня Росія завезла на окуповані території сходу України близько 250 своїх військовослужбовців і понад 2 тисячі тонн пального, також РФ посилює контроль за військовим майном в ОРДЛО.
  • 13 квітня Міноборони Росії повідомило, що 4 розрахунки оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" привезли до Воронежа, від якого менше ніж 300 кілометрів від українського кордону, нібито для підготовки до параду Перемоги.

Теми: РосіяДонбасвійна


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