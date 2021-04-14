В разведке назвали три варианта действий российской армии против Украины
Уровень угрозы применения военной силы со стороны России вырос, поскольку РФ имеет целью сохранить Украину в сфере своего геополитического влияния и получить другие преимущества.
Источник: "Интерфакс-Украина", который цитирует начальника главного управления разведки Министерства обороны Украины полковника Кирилла Буданова с заседания парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в среду.
Прямая речь Буданова: "В целом, анализ среды безопасности вокруг Украины свидетельствует о нарастании уровня угрозы применения военной силы со стороны РФ. Цель – сохранить Украину в сфере своего геополитического влияния, заставить ее отказаться от евроатлантических устремлений и решить вопрос оккупированных территорий на условиях Москвы" .
По оценкам ГУР Минобороны Украины, Россия может реализовать три варианта действий против Украины.
Во-первых, это может быть демонстрация силы возле госграницы Украины и в оккупированном Крыму путем проведения мероприятий военного характера.
Во-вторых, может иметь место военная операция вооруженных сил РФ с целью решения проблемы водоснабжения Крыма с захватом части территории южных областей Украины.
Третьим вариантом, по данным украинских разведчиков, является провоцирование подразделений объединённых сил Украины к реализации военных действий на временно оккупированной территории Донбасса с дельнейшим обвинением Украины в нарушении существующих договоренностей.
Буданов рассказал, что по состоянию на начало марта текущего года вблизи государственной границы Украины были развернуты вооруженные силы Российской Федерации в составе двух армий военно-воздушных сил и противовоздушной обороны (ППО), а также Черноморского флота, а в готовности к применению находились 28 батальонных тактических групп (БТГР) на Орловско-Воронежском, Донском и Крымском операционных направлениях.
Общая численность развернутой группы составляла 89000 человек.
Буданов отметил, что ориентировочно, завершение развертывания полного состава сил и средств РФ вблизи госграницы Украины и на временно оккупированной территории АР Крым ожидается на 20 апреля. Количество личного состава до этой даты должно увеличиться до 110 тысяч человек.
Предыстория:
- В среду секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Украина якобы может организовать провокацию, чтобы начать военные действия против Крыма, и может готовить теракты в РФ и других странах.
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил УкраиныРуслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
- Разведка сообщала, что в начале апреля Россия завезла на оккупированные территории востока Украины порядка 250 своих военнослужащих и более 2 тысяч тонн горючего, также РФ усиливает контроль за военным имуществом в ОРДЛО.
- 13 апреля Минобороны России сообщило, что 4 расчёта оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" привезли в Воронеж, от которого менее чем 300 километров от украинской границы, якобы для подготовки к параду Победы.