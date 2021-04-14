Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В разведке назвали три варианта действий российской армии против Украины

Среда, 14 апреля 2021, 16:49

Уровень угрозы применения военной силы со стороны России вырос, поскольку РФ имеет целью сохранить Украину в сфере своего геополитического влияния и получить другие преимущества.

Источник: "Интерфакс-Украина", который цитирует начальника главного управления разведки Министерства обороны Украины полковника Кирилла Буданова с заседания парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в среду.

Прямая речь Буданова: "В целом, анализ среды безопасности вокруг Украины свидетельствует о нарастании уровня угрозы применения военной силы со стороны РФ. Цель – сохранить Украину в сфере своего геополитического влияния, заставить ее отказаться от евроатлантических устремлений и решить вопрос оккупированных территорий на условиях Москвы" .

По оценкам ГУР Минобороны Украины, Россия может реализовать три варианта действий против Украины.

Во-первых, это может быть демонстрация силы возле госграницы Украины и в оккупированном Крыму путем проведения мероприятий военного характера.

Во-вторых, может иметь место военная операция вооруженных сил РФ с целью решения проблемы водоснабжения Крыма с захватом части территории южных областей Украины.

Третьим вариантом, по данным украинских разведчиков, является провоцирование подразделений объединённых сил Украины к реализации военных действий на временно оккупированной территории Донбасса с дельнейшим обвинением Украины в нарушении существующих договоренностей.

Буданов рассказал, что по состоянию на начало марта текущего года вблизи государственной границы Украины были развернуты вооруженные силы Российской Федерации в составе двух армий военно-воздушных сил и противовоздушной обороны (ППО), а также Черноморского флота, а в готовности к применению находились 28 батальонных тактических групп (БТГР) на Орловско-Воронежском, Донском и Крымском операционных направлениях.

Общая численность развернутой группы составляла 89000 человек.

Буданов отметил, что ориентировочно, завершение развертывания полного состава сил и средств РФ вблизи госграницы Украины и на временно оккупированной территории АР Крым ожидается на 20 апреля. Количество личного состава до этой даты должно увеличиться до 110 тысяч человек.

Предыстория:

  • В среду секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Украина якобы может организовать провокацию, чтобы начать военные действия против Крыма, и может готовить теракты в РФ и других странах.
  • 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил УкраиныРуслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
  • Разведка сообщала, что в начале апреля Россия завезла на оккупированные территории востока Украины порядка 250 своих военнослужащих и более 2 тысяч тонн горючего, также РФ усиливает контроль за военным имуществом в ОРДЛО.
  • 13 апреля Минобороны России сообщило, что 4 расчёта оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" привезли в Воронеж, от которого менее чем 300 километров от украинской границы, якобы для подготовки к параду Победы.

Темы: УкраинаРосcияразведка


powered by lun.ua
Главное сегодня

В разведке назвали три варианта действий российской армии против Украины

УАФ пожизненно отстранила 26 футболистов, которые играли в командах ОРДЛО

Степанов уверяет, что эпидемия идет на спад

СНБО готовится к новому заседанию – источники

Взятка в $100 тысяч: имущество брата главы ОАСК арестовали

В Черное море вошли военные корабли России

Все новости...
Украина
На заседании ОБСЕ призвали Россию объяснить скопление войск на границе с Украиной
Министры иностранных дел стран Балтии срочно едут в Украину
Оккупанты жалуются на COVID-19 в Крыму, который якобы привозят из материковой Украины
Последние новости
17:47
МОЗ обнародовал перечень тех, кому нельзя делать прививки против COVID-19
17:40
Министр обороны рассказал европарламентариям о четырех возможных намерениях РФ
17:35
Кабмин поддержал получение Украиной 255 миллионов евро от Германии
17:25
"Укроборонпром" может увеличить производство из-за войск РФ у границы
17:22
Приватбанк обжалует прекращение кредитного долга завода Коломойского
17:21
В Киев или Прагу: два медиа собрались перевезти журналистов из Москвы
17:14
В АМКУ раскритиковали идею ограничения ставки межбанковской комиссии
16:49
В разведке назвали три варианта действий российской армии против Украины
16:49
фото, видеоСпецоперация в центре Харькова: накрыли банду, которая выбивала $700 тысяч из бизнесмена
16:43
Минздрав разъяснил, когда можно делать другие прививки после вакцинации против COVID-19
Все новости...