США продовжать підтримувати Україну − Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін під час пресконференції у Брюсселі заявив, що США продовжать підтримку України.
Джерело: Остін, цитує Інтерфакс-Україна
Пряма мова: "Ми надали деяку матеріальну підтримку Україні в минулому і ми сподіваємося продовжити її".
"Щодо нарощування російських військ. Ми, як і раніше, стурбовані тим, що ми бачимо.
Ми продовжуємо дуже уважно спостерігати за активністю там, ми продовжуємо проводити консультації з нашими партнерами.
…Ми закликаємо Росію припинити її провокації і бути прозорішою щодо цієї недавньої діяльності".
Деталі: Він уточнив, що допомога США Україні включає нелетальні матеріали, деяку зброю та інструкторів.
"І ми сподіваємося продовжити те ж саме, залежно від їх потреб", − додав Остін.
Міністр оборони підкреслив, що територіальну цілісність України повинні поважати.
Передісторія:
- Ситуація на Донбасі загострилася наприкінці березня. На цьому тлі Росія здійснює нарощення своїх військ біля кордонів України. Пентагон закликав Росію пояснити свої дії щодо нарощування військових сил на кордоні з Україною та в окупованому Криму.
- США обговорили ситуацію в Україні з партнерами по НАТО, під час обговорення вони підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету України і висловили стурбованість збільшенням російської військової активності в регіоні.
- Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін запевнила, що Сполучені Штати повністю підтримують Україну у протистоянні з Росією й хочуть допомогти у досягнені миру на Донбасі.
- Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель мав розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо російських військ на кордонах України.
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