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США продовжать підтримувати Україну − Остін

Четвер, 15 квітня 2021, 00:36

Міністр оборони США Ллойд Остін під час пресконференції у Брюсселі заявив, що США продовжать підтримку України.

Джерело: Остін, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ми надали деяку матеріальну підтримку Україні в минулому і ми сподіваємося продовжити її".

"Щодо нарощування російських військ. Ми, як і раніше, стурбовані тим, що ми бачимо.

Ми продовжуємо дуже уважно спостерігати за активністю там, ми продовжуємо проводити консультації з нашими партнерами.

…Ми закликаємо Росію припинити її провокації і бути прозорішою щодо цієї недавньої діяльності".

Деталі: Він уточнив, що допомога США Україні включає нелетальні матеріали, деяку зброю та інструкторів.

"І ми сподіваємося продовжити те ж саме, залежно від їх потреб", − додав Остін.

Міністр оборони підкреслив, що територіальну цілісність України повинні поважати.

Передісторія:

  • Ситуація на Донбасі загострилася наприкінці березня. На цьому тлі Росія здійснює нарощення своїх військ біля кордонів України. Пентагон закликав Росію пояснити свої дії щодо нарощування військових сил на кордоні з Україною та в окупованому Криму.
  • США обговорили ситуацію в Україні з партнерами по НАТО, під час обговорення вони підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету України і висловили стурбованість збільшенням російської військової активності в регіоні.
  • Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін запевнила, що Сполучені Штати повністю підтримують Україну у протистоянні з Росією й хочуть допомогти у досягнені миру на Донбасі.
  • Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель мав розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо російських військ на кордонах України.

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Теми: СШАУкраїна


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