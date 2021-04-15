США продолжат поддерживать Украину – Остин
Министр обороны США Ллойд Остин во время пресс-конференции в Брюсселе заявил, что США продолжат поддержку Украины.
Источник: Остин, цитирует Интерфакс-Украина
Прямая речь: "Мы предоставили некоторую материальную поддержку Украине в прошлом и мы надеемся продолжить ее".
"Относительно наращивания российских войск. Мы по-прежнему обеспокоены тем, что мы видим.
Мы продолжаем очень внимательно наблюдать за активностью там, мы продолжаем консультироваться с нашими партнерами.
...Мы призываем Россию прекратить ее провокации и быть более прозрачной относительно этой недавней деятельности".
Детали: Он уточнил, что помощь США Украине включает нелетальных материалы, некоторую оружие и инструкторов.
"И мы надеемся продолжить то же самое, в зависимости от их потребностей", - добавил Остин.
Министр обороны подчеркнул, что территориальную целостность Украины должны уважать.
Предыстория:
- Ситуация на Донбассе обострилась в конце марта. На этом фоне Россия осуществляет наращивание своих войск у границ Украины.
- Пентагон призвал Россию объяснить свои действия по наращиванию военных сил на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.
- США обсудили ситуацию в Украине с партнерами по НАТО, во время обсуждения они подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитету Украины и выразили обеспокоенность увеличением российской военной активности в регионе.
- Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заверила, что Соединенные Штаты полностью поддерживают Украину в противостоянии с Россией и хотят помочь в достижении мира на Донбассе.
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