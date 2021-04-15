Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США продолжат поддерживать Украину – Остин

Четверг, 15 апреля 2021, 00:36
США продолжат поддерживать Украину – Остин

Министр обороны США Ллойд Остин во время пресс-конференции в Брюсселе заявил, что США продолжат поддержку Украины.

Источник: Остин, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Мы предоставили некоторую материальную поддержку Украине в прошлом и мы надеемся продолжить ее".

"Относительно наращивания российских войск. Мы по-прежнему обеспокоены тем, что мы видим.

Мы продолжаем очень внимательно наблюдать за активностью там, мы продолжаем консультироваться с нашими партнерами.

...Мы призываем Россию прекратить ее провокации и быть более прозрачной относительно этой недавней деятельности".

Детали: Он уточнил, что помощь США Украине включает нелетальных материалы, некоторую оружие и инструкторов.

"И мы надеемся продолжить то же самое, в зависимости от их потребностей", - добавил Остин.

Министр обороны подчеркнул, что территориальную целостность Украины должны уважать.

Предыстория:

  • Ситуация на Донбассе обострилась в конце марта. На этом фоне Россия осуществляет наращивание своих войск у границ Украины.
  • Пентагон призвал Россию объяснить свои действия по наращиванию военных сил на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.
  • США обсудили ситуацию в Украине с партнерами по НАТО, во время обсуждения они подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитету Украины и выразили обеспокоенность увеличением российской военной активности в регионе. 
  • Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заверила, что Соединенные Штаты полностью поддерживают Украину в противостоянии с Россией и хотят помочь в достижении мира на Донбассе.

Читайте также: Слова или действия: насколько Байден готов поддержать Украину в сдерживании РФ

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
США
Администрация Байдена не причастна к тайным переговорам с россиянами – Госдеп
Еще один пример жестокости Кремля – Блинкен о российской атаке на Львов
В Пентагоне прокомментировали возможность предоставления Украине кассетных боеприпасов
Последние новости
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
Все новости...
Реклама: