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США продолжат поддерживать Украину – Остин

Четверг, 15 апреля 2021, 00:36

Министр обороны США Ллойд Остин во время пресс конференции в Брюсселе заявил, что США продолжат поддержку Украины.

Источник: Остин, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Мы предоставили некоторую материальную поддержку Украине в прошлом и мы надеемся продолжить ее".

"О наращивания российских войск. Мы по-прежнему обеспокоены тем, что мы видим.

Мы продолжаем очень внимательно наблюдать за активностью там, мы продолжаем проводить консультации с нашими партнерами.

... Мы призываем Россию прекратить ее провокации и быть прозрачной относительно этой недавней деятельности ".

Детали: Он уточнил, что помощь США Украине включает нелетальных материалы, некоторую оружие и инструкторов.

"И мы надеемся продолжить то же самое, в зависимости от их потребностей", - добавил Остин.

Министр обороны подчеркнул, что территориальную целостность Украины должны уважать.

Предыстория:

  • Ситуация на Донбассе обострилась в конце марта. На этом фоне Россия осуществляет наращивание своих войск у границ Украины.
  • Пентагон призвал Россию объяснить свои действия по наращиванию военных сил на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.
  • США обсудили ситуацию в Украине с партнерами по НАТО, во время обсуждения они подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитету Украины и выразили обеспокоенность увеличением российской военной активности в регионе. 
  • Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заверила, что Соединенные Штаты полностью поддерживают Украину в противостоянии с Россией и хотят помочь в достижении мира на Донбассе.

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Темы: СШАУкраина


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