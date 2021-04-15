ЦРУ не виключає нових військових вторгнень Росії в Україну
Директор ЦРУ Вільям Бернз заявив, що нарощення російських військ в окупованому Криму і на кордонах України можуть призвести до нового військового вторгнення.
Джерело: Бернз, цитує Голос Америки
Пряма мова: "Думаю, очевидно, російське стягування сил у Криму та уздовж кордону Донбасу становлять серйозне занепокоєння.
Накопичування сил досягло моменту, коли воно, серед іншого, може стати основою для окремих військових вторгнень".
Деталі: Бернз також додав, що з його досвіду (зокрема, він був послом США в Росії у 2005-2008 роках, − ред.), не варто "недооцінювати те, як президент Путін і російська влада можуть використовувати свою силу".
Він зазначив, що маневри Москви поблизу України можуть також бути спрямовані водночас на "спроби залякати українську владу й відправити сигнал Сполученим Штатам".
Передісторія:
- Ситуація на Донбасі загострилася наприкінці березня. На цьому тлі Росія здійснює нарощення своїх військ біля кордонів України. Пентагон закликав Росію пояснити свої дії щодо нарощування військових сил на кордоні з Україною та в окупованому Криму.
- США обговорили ситуацію в Україні з партнерами по НАТО, під час обговорення вони підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету України і висловили стурбованість збільшенням російської військової активності в регіоні.
- Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін запевнила, що Сполучені Штати повністю підтримують Україну у протистоянні з Росією й хочуть допомогти у досягнені миру на Донбасі.
- Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель мав розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо російських військ на кордонах України.