ЦРУ не виключає нових військових вторгнень Росії в Україну

Директор ЦРУ Вільям Бернз заявив, що нарощення російських військ в окупованому Криму і на кордонах України можуть призвести до нового військового вторгнення.

Джерело: Бернз, цитує Голос Америки

Пряма мова: "Думаю, очевидно, російське стягування сил у Криму та уздовж кордону Донбасу становлять серйозне занепокоєння.

Накопичування сил досягло моменту, коли воно, серед іншого, може стати основою для окремих військових вторгнень".

Деталі: Бернз також додав, що з його досвіду (зокрема, він був послом США в Росії у 2005-2008 роках, − ред.), не варто "недооцінювати те, як президент Путін і російська влада можуть використовувати свою силу".

Він зазначив, що маневри Москви поблизу України можуть також бути спрямовані водночас на "спроби залякати українську владу й відправити сигнал Сполученим Штатам".

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