Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ЦРУ не виключає нових військових вторгнень Росії в Україну

Четвер, 15 квітня 2021, 04:55

Директор ЦРУ Вільям Бернз заявив, що нарощення російських військ в окупованому Криму і на кордонах України можуть призвести до нового військового вторгнення.

Джерело: Бернз, цитує Голос Америки

Пряма мова: "Думаю, очевидно, російське стягування сил у Криму та уздовж кордону Донбасу становлять серйозне занепокоєння.

Накопичування сил досягло моменту, коли воно, серед іншого, може стати основою для окремих військових вторгнень".

Деталі: Бернз також додав, що з його досвіду (зокрема, він був послом США в Росії у 2005-2008 роках, − ред.), не варто "недооцінювати те, як президент Путін і російська влада можуть використовувати свою силу".

Він зазначив, що маневри Москви поблизу України можуть також бути спрямовані водночас на "спроби залякати українську владу й відправити сигнал Сполученим Штатам".

Передісторія:

  • Ситуація на Донбасі загострилася наприкінці березня. На цьому тлі Росія здійснює нарощення своїх військ біля кордонів України. Пентагон закликав Росію пояснити свої дії щодо нарощування військових сил на кордоні з Україною та в окупованому Криму.
  • США обговорили ситуацію в Україні з партнерами по НАТО, під час обговорення вони підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету України і висловили стурбованість збільшенням російської військової активності в регіоні.
  • Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін запевнила, що Сполучені Штати повністю підтримують Україну у протистоянні з Росією й хочуть допомогти у досягнені миру на Донбасі.
  • Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель мав розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо російських військ на кордонах України.

Теми: СШАРосіяУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Час завершити найдовшу війну Америки": Байден виводить війська з Афганістану

Уряд готує процедуру депортації ексгромадян через санкції РНБО щодо контрабандистів – ЗМІ

Новини 14 квітня: продовження карантину в Києві, можливі цілі російської армії 

Мільйони доларів та 100 шекелів: ВАКС арештував вилучене майно брата Вовка

Кабмін посилив вимоги при наданні житлових субсидій

фотоЩе в одній прикордонній області проводять масштабні антитерористичні навчання

Усі новини...
США
Ракетні есмінці США не увійдуть у Чорне море − ЗМІ
"Ми закликаємо Росію негайно провести деескалацію" − Столтенберг
США продовжать підтримувати Україну − Остін
Останні новини
04:55
ЦРУ не виключає нових військових вторгнень Росії в Україну
04:15
Ракетні есмінці США не увійдуть у Чорне море − ЗМІ
03:14
У Бразилії розслідують факти обміну ковід-вакцин на золото
02:15
Грузія повідомила, як виводитиме своїх військових з Афганістану
01:39
Швейцарія послаблює карантин
00:59
"Ми закликаємо Росію негайно провести деескалацію" − Столтенберг
00:36
США продовжать підтримувати Україну − Остін
23:56
Ліга чемпіонів: визначені останні півфіналісти
23:45
"Час завершити найдовшу війну Америки": Байден виводить війська з Афганістану
23:15
фотоКличко підсвітив мерію кольорами прапора Ізраїля
Усі новини...