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ЦРУ не виключає нових військових вторгнень Росії в Україну

Четвер, 15 квітня 2021, 04:55
ЦРУ не виключає нових військових вторгнень Росії в Україну

Директор ЦРУ Вільям Бернз заявив, що нарощення російських військ в окупованому Криму і на кордонах України можуть призвести до нового військового вторгнення.

Джерело: Бернз, цитує Голос Америки

Пряма мова: "Думаю, очевидно, російське стягування сил у Криму та уздовж кордону Донбасу становлять серйозне занепокоєння.

Накопичування сил досягло моменту, коли воно, серед іншого, може стати основою для окремих військових вторгнень".

Деталі: Бернз також додав, що з його досвіду (зокрема, він був послом США в Росії у 2005-2008 роках, − ред.), не варто "недооцінювати те, як президент Путін і російська влада можуть використовувати свою силу".

Він зазначив, що маневри Москви поблизу України можуть також бути спрямовані водночас на "спроби залякати українську владу й відправити сигнал Сполученим Штатам".

Передісторія:

  • Ситуація на Донбасі загострилася наприкінці березня. На цьому тлі Росія здійснює нарощення своїх військ біля кордонів України. Пентагон закликав Росію пояснити свої дії щодо нарощування військових сил на кордоні з Україною та в окупованому Криму.
  • США обговорили ситуацію в Україні з партнерами по НАТО, під час обговорення вони підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету України і висловили стурбованість збільшенням російської військової активності в регіоні.
  • Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін запевнила, що Сполучені Штати повністю підтримують Україну у протистоянні з Росією й хочуть допомогти у досягнені миру на Донбасі.
  • Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель мав розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо російських військ на кордонах України.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАРосіяУкраїна
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