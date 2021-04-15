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ЦРУ не исключает новых военных вторжений России в Украину

Четверг, 15 апреля 2021, 04:55
ЦРУ не исключает новых военных вторжений России в Украину

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что наращивание российских войск в оккупированном Крыму и на границах Украины может привести к "отдельным военным вторжениям".

Источник: Бернс, цитирует Голос Америки

Прямая речь: "Думаю, очевидно, российское взимание сил в Крыму и вдоль границы Донбасса составляют серьезное беспокойство.

Накопление сил достигло момента, когда оно, среди прочего, может стать основой для отдельных военных вторжений".

Детали: Бернс также добавил, что из его опыта (в частности, он был послом США в России в 2005-2008 годах, - ред.) не стоит "недооценивать то, как президент Путин и российские власти могут использовать свою силу".

Он отметил, что маневры Москвы вблизи Украине могут также быть направлены одновременно на "попытки запугать украинскую власть и отправить сигнал Соединенным Штатам".

Предыстория:

  • Ситуация на Донбассе обострилась в конце марта. На этом фоне Россия осуществляет наращивание своих войск у границ Украины.
  • Пентагон призвал Россию объяснить свои действия по наращиванию военных сил на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.
  • США обсудили ситуацию в Украине с партнерами по НАТО, во время обсуждения они подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитету Украины и выразили обеспокоенность увеличением российской военной активности в регионе. 
  • Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заверила, что Соединенные Штаты полностью поддерживают Украину в противостоянии с Россией и хотят помочь в достижении мира на Донбассе. Министр обороны США Ллойд Остин во время пресс конференции в Брюсселе заявил, что США продолжат поддержку Украины.

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Темы: СШАРосcияУкраина
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