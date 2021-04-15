Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ЦРУ не исключает новых военных вторжений России в Украину

Четверг, 15 апреля 2021, 04:55

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что наращивание российских войск в оккупированном Крыму и на границах Украины может привести к "отдельным военным вторжениям".

Источник: Бернс, цитирует Голос Америки

Прямая речь: "Думаю, очевидно, российское взимание сил в Крыму и вдоль границы Донбасса составляют серьезное беспокойство.

Накопление сил достигло момента, когда оно, среди прочего, может стать основой для отдельных военных вторжений".

Детали: Бернс также добавил, что из его опыта (в частности, он был послом США в России в 2005-2008 годах, - ред.) не стоит "недооценивать то, как президент Путин и российские власти могут использовать свою силу".

Он отметил, что маневры Москвы вблизи Украине могут также быть направлены одновременно на "попытки запугать украинскую власть и отправить сигнал Соединенным Штатам".

Предыстория:

  • Ситуация на Донбассе обострилась в конце марта. На этом фоне Россия осуществляет наращивание своих войск у границ Украины.
  • Пентагон призвал Россию объяснить свои действия по наращиванию военных сил на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.
  • США обсудили ситуацию в Украине с партнерами по НАТО, во время обсуждения они подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитету Украины и выразили обеспокоенность увеличением российской военной активности в регионе. 
  • Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заверила, что Соединенные Штаты полностью поддерживают Украину в противостоянии с Россией и хотят помочь в достижении мира на Донбассе. Министр обороны США Ллойд Остин во время пресс конференции в Брюсселе заявил, что США продолжат поддержку Украины.

Темы: СШАРосcияУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Время завершить длинную войну Америки": Байден выводит войска из Афганистана

Кабмин готовит процедуру депортации экс-граждан из-за санкций СНБО по контрабандистам – СМИ

Новости 14 апреля: продление карантина в Киеве, возможные цели российской армии

Миллионы долларов и 100 шекелей: ВАКС арестовал изъятое имущество брата Вовка

Кабмин ужесточил требования при предоставлении жилищных субсидий

Еще в одной пограничной области проводят масштабные антитеррористические учения

Все новости...
США
Ракетные эсминцы США не войдут в Черное море − СМИ
"Мы призываем Россию немедленно провести деэскалацию" - Столтенберг
США продолжат поддерживать Украину – Остин
Последние новости
04:55
ЦРУ не исключает новых военных вторжений России в Украину
04:15
Ракетные эсминцы США не войдут в Черное море − СМИ
03:14
В Бразилии расследуют факты обмена ковид-вакцин на золото
02:15
Грузия сообщила, как будет выводить своих военных с Афганистана
01:39
Швейцария ослабляет карантин
00:59
"Мы призываем Россию немедленно провести деэскалацию" - Столтенберг
00:36
США продолжат поддерживать Украину – Остин
23:56
Лига чемпионов: определены последние полуфиналисты
23:45
"Время завершить длинную войну Америки": Байден выводит войска из Афганистана
23:15
фотоКличко подсветил мэрию цветами флага Израиля
Все новости...