ЦРУ не исключает новых военных вторжений России в Украину
Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что наращивание российских войск в оккупированном Крыму и на границах Украины может привести к "отдельным военным вторжениям".
Источник: Бернс, цитирует Голос Америки
Прямая речь: "Думаю, очевидно, российское взимание сил в Крыму и вдоль границы Донбасса составляют серьезное беспокойство.
Накопление сил достигло момента, когда оно, среди прочего, может стать основой для отдельных военных вторжений".
Детали: Бернс также добавил, что из его опыта (в частности, он был послом США в России в 2005-2008 годах, - ред.) не стоит "недооценивать то, как президент Путин и российские власти могут использовать свою силу".
Он отметил, что маневры Москвы вблизи Украине могут также быть направлены одновременно на "попытки запугать украинскую власть и отправить сигнал Соединенным Штатам".
Предыстория:
- Ситуация на Донбассе обострилась в конце марта. На этом фоне Россия осуществляет наращивание своих войск у границ Украины.
- Пентагон призвал Россию объяснить свои действия по наращиванию военных сил на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.
- США обсудили ситуацию в Украине с партнерами по НАТО, во время обсуждения они подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитету Украины и выразили обеспокоенность увеличением российской военной активности в регионе.
- Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заверила, что Соединенные Штаты полностью поддерживают Украину в противостоянии с Россией и хотят помочь в достижении мира на Донбассе. Министр обороны США Ллойд Остин во время пресс конференции в Брюсселе заявил, что США продолжат поддержку Украины.