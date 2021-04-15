РНБО обговорить війну таємно, Офіс президента озвучив частину питань

Рада національної безпеки й оборони України 15 квітня планує обговорити ситуацію на сході країни (таємно), санкції контрабандистам, кібербезпеку, президент Володимир Зеленський також підготував до розгляду "спеціальні питання".

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "15 квітня під головуванням президента України Володимира Зеленського відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони. На порядку денному – детальне обговорення безпекової ситуації на сході країни, а також ситуації в національній економіці з огляду на розпочатий державою процес зламу багаторічних корупційних схем.

Одне з ключових питань порядку денного РНБО зі зрозумілих причин буде розглянуте в таємному режимі і стосуватиметься обговорення ситуації на Донбасі.

Держава цілком розуміє всі наявні ризики, прораховує будь-які варіанти розвитку подій, має відповідну інформацію за всіма актуальними напрямками, постійно корелює свої позиції з партнерами".

Деталі: Крім того, члени Ради нацбезпеки розглянуть другий розширений пакет персональних санкцій щодо організаторів і виконавців контрабандних схем.

Контрабанда, яка за десятиліття набула загрозливих масштабів, суттєво підриває економічну безпеку України та вимагає невідкладних рішень, наголосили в ОП.

Окрім спеціалізованих антиконтрабандних рішень, на засіданні будуть обговорені більш широкі питання, що стосуються економічної безпеки держави.

Серед важливих питань також кібербезпека.

Окремо, в розділі "Різне", будуть винесені на розгляд членів колегіального органу "спеціальні питання" від глави держави, сказано в повідомленні.

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