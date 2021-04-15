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СНБО обсудит войну тайно, Офис президента озвучил часть вопросов

Четверг, 15 апреля 2021, 11:15
СНБО обсудит войну тайно, Офис президента озвучил часть вопросов
president.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны Украину 15 апреля планирует обсудить ситуацию на востоке страны (тайно), санкции контрабандистам, кибербезопасность, президент Владимир Зеленский также подготовил к рассмотрению "специальные вопросы".

Источник: Офис президента

Дословно: "15 апреля под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. На повестке дня – детальное обсуждение ситуации с безопасностью на востоке страны, а также ситуации в национальной экономике с учетом начатого государством процесса ломания многолетних коррупционных схем.

Один из ключевых вопросов повестки дня СНБО по понятным причинам будет рассмотрен в тайном режиме и будет касаться обсуждения ситуации на Донбассе.

Государство вполне понимает все имеющиеся риски, просчитывает любые варианты развития событий, имеет соответствующую информацию по всем актуальным направлениям, постоянно коррелирует свои позиции с партнерами".

Детали: Кроме того, члены Совета нацбезопасности рассмотрят второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем. 

Контрабанда, которая за десятилетие приобрела угрожающие масштабы, существенно подрывает экономическую безопасность Украины и требует неотложных решений, подчеркнули в ОП.

Кроме специализированных антиконтрабандных решений, на заседании будут обсуждены более широкие вопросы, касающиеся экономической безопасности государства.

Среди важных вопросов также кибербезопасность.

Отдельно, в разделе "Разное", будут вынесены на рассмотрение членов коллегиального органа "специальные вопросы" от главы государства, говорится в сообщении.

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Темы: СНБООфис президентаЗеленскийДонбасссанкции
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