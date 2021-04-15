У Криму ще більше обмежать водопостачання: в Алушті 5 годин на день

Напередодні курортного сезону в Криму вирішили ще більше обмежити водопостачання – в Алушті місцеві жителі будуть отримувати воду лише 5 годин на добу.

Джерело: видання окупантів "Вести. Севастополь" з посиланням на главу так званої адміністрації Алушти Галину Огнєву

Деталі: За словами Огнєвої, жорсткий графік вводиться для того, щоб забезпечити місто водою під час курортного сезону.

Новий графік планують ввести з наступного тижня.

Відзначається, що санаторіїв ці обмеження не торкнуться.

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