У Криму ще більше обмежать водопостачання: в Алушті 5 годин на день
Четвер, 15 квітня 2021, 15:27
Напередодні курортного сезону в Криму вирішили ще більше обмежити водопостачання – в Алушті місцеві жителі будуть отримувати воду лише 5 годин на добу.
Джерело: видання окупантів "Вести. Севастополь" з посиланням на главу так званої адміністрації Алушти Галину Огнєву
Деталі: За словами Огнєвої, жорсткий графік вводиться для того, щоб забезпечити місто водою під час курортного сезону.
Новий графік планують ввести з наступного тижня.
Відзначається, що санаторіїв ці обмеження не торкнуться.
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Передісторія:
- У лютому Алушта в окупованому Криму перейшла на подачу води за графіком. Окупанти також повідомляли, що прискореними темпами будують водогід, який забезпечить водопостачання західної частини Алушти.
- За прогнозом експерта Національної академії аграрних наук Михайла Яцюка, у 2021 році водосховища захопленого Росією Криму не отримають додаткового живлення завдяки опадам, як на це сподіваються окупанти.
- За даними екологів, на окупованому підострові майже вичерпались запаси питної води. При цьому дефіцит води виник через водні потреби російських військових баз та промислових об'єктів.