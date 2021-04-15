Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Крыму ужесточают график подачи воды: в Алуште 5 часов на день

Четверг, 15 апреля 2021, 15:27
Фото iz.ru

В преддверии курортного сезона в Крыму решили ужесточить график водоснабжения – в Алуште местные жители будут получать воду только 5 часов в сутки.

Источник: издание оккупантов "Вести. Севастополь" со ссылкой на главу так называемой администрации Алушты Галину Огневу

Детали: По словам Огневой, жёсткий график вводится для того, чтобы обеспечить город водой в курортный сезон.

Новый график планируют ввести со следующей недели.

Отмечается, что санаториев данные ограничения не коснутся.  

Знать больше: Что происходит с оккупированным Крымом без днепровской воды. 13 фактов

Насколько быстро и несправедливо забрали Крым, настолько быстро он вернется: Севгиль Мусаева и Алим Алиев об аннексированном украинском полуострове

Предыстория:

  • В феврале Алушта в оккупированном Крыму перешла на подачу воды по графику. Оккупанты также сообщали, что ускоренными темпами строят водовод, который обеспечит водоснабжение западной части Алушты.
  • По прогнозу эксперта Национальной академии аграрных наук Михаила Яцюка, в следующем году водохранилища захваченного Россией Крыма не получат дополнительного питания благодаря осадкам, как на это надеются оккупанты.
  • По данным экологов, в оккупированном Крыму почти иссякли запасы питьевой воды. При этом дефицит воды возник из-за водных потребностей российских военных баз и промышленных объектов.

Темы: Крымводаоккупация


powered by lun.ua
Главное сегодня

США ввели новые санкции против России и высылают ее дипломатов

Зеленский: Пришло время предложений для Украины и Грузии по членству в НАТО

Нацбанк повысил учетную ставку до 7,5% годовых

Меркель присоединится к переговорам Макрона и Зеленского – СМИ

"Красная" зона коронавируса сместилась на восток Украины – ЦОЗ

В армии США считают, что Украина может отбить атаку России "со временем"

Все новости...
Крым
Еще 12 российских самолетов арестовали за полеты в оккупированный Крым
Оккупанты Крыма: Украине до нас не дотянуться
У осужденной в Крыму за "госизмену" пенсионерки ухудшилось здоровье – Денисова
Последние новости
15:48
НАТО поддержал новые санкции США против России
15:43
Банковские ставки для населения будут постепенно расти – НБУ
15:27
В Крыму ужесточают график подачи воды: в Алуште 5 часов на день
15:25
В Нацбанке рассказали, как эскалация на границах Украины повлияла на валютный рынок
15:24
Украина хочет испытывать израильскую вакцину от коронавируса
15:22
Около миллиона украинцев добровольно накапливают пенсии – Минсоцполитики
15:21
США ввели новые санкции против России и высылают ее дипломатов
15:02
Нацполиция обыскивает "Укрзализныцю"
14:52
Зеленский: Пришло время предложений для Украины и Грузии по членству в НАТО
14:44
На Киевщине спасли 2-летнего мальчика, который блуждал сам около суток
Все новости...