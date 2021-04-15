В Крыму ужесточают график подачи воды: в Алуште 5 часов на день

В преддверии курортного сезона в Крыму решили ужесточить график водоснабжения – в Алуште местные жители будут получать воду только 5 часов в сутки.

Источник: издание оккупантов "Вести. Севастополь" со ссылкой на главу так называемой администрации Алушты Галину Огневу

Детали: По словам Огневой, жёсткий график вводится для того, чтобы обеспечить город водой в курортный сезон.

Новый график планируют ввести со следующей недели.

Отмечается, что санаториев данные ограничения не коснутся.

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