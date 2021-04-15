В Крыму ужесточают график подачи воды: в Алуште 5 часов на день
Четверг, 15 апреля 2021, 15:27
В преддверии курортного сезона в Крыму решили ужесточить график водоснабжения – в Алуште местные жители будут получать воду только 5 часов в сутки.
Источник: издание оккупантов "Вести. Севастополь" со ссылкой на главу так называемой администрации Алушты Галину Огневу
Детали: По словам Огневой, жёсткий график вводится для того, чтобы обеспечить город водой в курортный сезон.
Новый график планируют ввести со следующей недели.
Отмечается, что санаториев данные ограничения не коснутся.
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Предыстория:
- В феврале Алушта в оккупированном Крыму перешла на подачу воды по графику. Оккупанты также сообщали, что ускоренными темпами строят водовод, который обеспечит водоснабжение западной части Алушты.
- По прогнозу эксперта Национальной академии аграрных наук Михаила Яцюка, в следующем году водохранилища захваченного Россией Крыма не получат дополнительного питания благодаря осадкам, как на это надеются оккупанты.
- По данным экологов, в оккупированном Крыму почти иссякли запасы питьевой воды. При этом дефицит воды возник из-за водных потребностей российских военных баз и промышленных объектов.