Загибель дитини на Донбасі СБУ розслідує як теракт

Служба безпеки України розслідує факт загибелі п'ятирічного хлопчика в непідконтрольному селищі Олександрівське в Донецькій області внаслідок вибуху 2 квітня.

Джерело: "Новости Донбасса" з посиланням на управління СБУ в Донецькій і Луганській областях

Деталі: Спецслужба проводить перевірку за даним фактом в рамках зареєстрованого кримінального провадження за статтею "терористичний акт".

У відомстві не повідомили ніяких подробиць, але розповіли, що "проводять перевірку цього факту".

Чому це важливо: Попри всі заяви Кремля, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі, з невідомих причин Слідчий комітет РФ розслідує смерть дитини на окупованій території.

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