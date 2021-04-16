Загибель дитини на Донбасі СБУ розслідує як теракт
П'ятниця, 16 квітня 2021, 17:56
Служба безпеки України розслідує факт загибелі п'ятирічного хлопчика в непідконтрольному селищі Олександрівське в Донецькій області внаслідок вибуху 2 квітня.
Джерело: "Новости Донбасса" з посиланням на управління СБУ в Донецькій і Луганській областях
Деталі: Спецслужба проводить перевірку за даним фактом в рамках зареєстрованого кримінального провадження за статтею "терористичний акт".
У відомстві не повідомили ніяких подробиць, але розповіли, що "проводять перевірку цього факту".
Чому це важливо: Попри всі заяви Кремля, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі, з невідомих причин Слідчий комітет РФ розслідує смерть дитини на окупованій території.
Передісторія:
- Підтримувані Росією бойовики на Донбасі звинуватили українських військових у вбивстві дитини за допомогою безпілотника.
- Українська сторона Спільного центру з контролю та координації просила Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ перевірити цю інформацію.
- ОБСЄ поспілкувалася телефоном з бабусею загиблого 5-річного хлопчика в селі Олександрівське.
- За версією української делегації у Тристоронній контактній групі 5-річна дитина на Донбасі загинула від вибухового пристрою, який знайшла у дворі.