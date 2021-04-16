Гибель ребенка на Донбассе СБУ расследует как теракт

Служба безопасности Украины расследует факт гибели пятилетнего мальчика в неподконтрольном поселке Александровское в Донецкой области в результате взрыва боеприпаса 2 апреля.

Источник: "Новости Донбасса" со ссылкой на управления СБУ в Донецкой и Луганской областях

Детали: Спецслужба проводит проверку по данному факту в рамках зарегистрированного уголовного производства по статье "террористический акт".

В ведомстве не сообщили никаких подробностей, но рассказали, что "проводят проверку данного факта".

Почему это важно: Вопреки всем заявлениям Кремля, что Россия не является стороной конфликта на Донбассе, по какой-то причине Следственный комитет РФ расследует смерть ребенка на оккупированной территории.

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