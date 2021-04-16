Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Гибель ребенка на Донбассе СБУ расследует как теракт

Пятница, 16 апреля 2021, 17:56

Служба безопасности Украины расследует факт гибели пятилетнего мальчика в неподконтрольном поселке Александровское в Донецкой области в результате взрыва боеприпаса 2 апреля.

Источник: "Новости Донбасса" со ссылкой на управления СБУ в Донецкой и Луганской областях

Детали: Спецслужба проводит проверку по данному факту в рамках зарегистрированного уголовного производства по статье "террористический акт".

В ведомстве не сообщили никаких подробностей, но рассказали, что "проводят проверку данного факта".

Почему это важно: Вопреки всем заявлениям Кремля, что Россия не является стороной конфликта на Донбассе, по какой-то причине Следственный комитет РФ расследует смерть ребенка на оккупированной территории.

Предыстория:

  • Поддерживаемые Россией боевики на Донбассе обвинили украинских военных в убийстве ребенка с помощью беспилотника.
  • Украинская сторона Общего центра по контролю и координации просила Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ проверить российский фейк о якобы убитом ребенке в поселке Александровское Донецкой области.
  • ОБСЕ пообщалась по телефону с бабушкой погибшего 5-летнего мальчика в селе Александровское.
  • По версии украинской делегации в Трехсторонней контактной группе 5-летний ребенок на Донбассе погиб от взрывного устройства, нашел во дворе.

Темы: СБУтерактДонбассоккупацияРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Похищение активистов Евромайдана: обвиняемый Волков получил 9 лет тюрьмы

АРМА определило управляющего "трубы Медведчука"

США, в случае необходимости, могут увеличить количество своих военных в Украине

Приватбанк скоро выставят на продажу – глава НБУ

Зеленский: Вступление Украины в НАТО нельзя сводить только к реформам

У Путина отреагировали на новые санкции США

Все новости...
СБУ
Зарабатывали миллионы, продавая "налево" билеты: СБУ разоблачила схему на Одесской железной дороге
СБУ задержала "экс-чиновницу ЛНР": приехала в Украину для постоянного проживания
Еще в одной пограничной области проводят масштабные антитеррористические учения
Последние новости
18:22
Зеленский хочет услышать на саммите НАТО поддержку ПДЧ для Украины
18:10
Руководитель САП во второй раз отменил постановление о закрытии дела "Роттердам+"
18:06
Зеленский о встрече Байдена и Путина: Это могло бы решить некоторые вопросы
18:00
Зеленский подтвердил переговоры о "кластерах" по Донбассу - их обсудят 19 апреля
17:58
Зеленский предлагал Макрону подписать документ о поддержке членства Украины в ЕС
17:57
В Pfizer предполагают необходимость третьей дозы вакцины
17:56
Гибель ребенка на Донбассе СБУ расследует как теракт
17:47
Зеленский рассказал об итогах переговоров с Макроном и Меркель
17:32
Гривня на закрытии межбанка ослабла
17:31
Регулятор вторую неделю подряд удерживается от интервенций на межбанке
Все новости...