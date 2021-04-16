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Гибель ребенка на Донбассе СБУ расследует как теракт

Пятница, 16 апреля 2021, 17:56
Гибель ребенка на Донбассе СБУ расследует как теракт

Служба безопасности Украины расследует факт гибели пятилетнего мальчика в неподконтрольном поселке Александровское в Донецкой области в результате взрыва боеприпаса 2 апреля.

Источник: "Новости Донбасса" со ссылкой на управления СБУ в Донецкой и Луганской областях

Детали: Спецслужба проводит проверку по данному факту в рамках зарегистрированного уголовного производства по статье "террористический акт".

В ведомстве не сообщили никаких подробностей, но рассказали, что "проводят проверку данного факта".

Почему это важно: Вопреки всем заявлениям Кремля, что Россия не является стороной конфликта на Донбассе, по какой-то причине Следственный комитет РФ расследует смерть ребенка на оккупированной территории.

Предыстория:

  • Поддерживаемые Россией боевики на Донбассе обвинили украинских военных в убийстве ребенка с помощью беспилотника.
  • Украинская сторона Общего центра по контролю и координации просила Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ проверить российский фейк о якобы убитом ребенке в поселке Александровское Донецкой области.
  • ОБСЕ пообщалась по телефону с бабушкой погибшего 5-летнего мальчика в селе Александровское.
  • По версии украинской делегации в Трехсторонней контактной группе 5-летний ребенок на Донбассе погиб от взрывного устройства, нашел во дворе.

Темы: СБУтерактДонбассоккупацияРосcия
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