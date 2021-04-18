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"Абсолютно неприйнятна": Байден про ситуацію з Навальним

Неділя, 18 квітня 2021, 04:55

У відповідь на питання журналістів президент США Джо Байден сказав, що вважає ситуацію з Навальним неприйнятною.

Джерело: Репортер телеканалу CNN у Білому домі Кевін Ліптек, цитує DW

Пряма мова Байдена: "Це абсолютно, абсолютно несправедливо, цілком неприйнятно".

Деталі: Ліптек уточнив, що президент США також послався на те, що Навальний "був отруєний, а потім оголосив голодування".

Що передувало: Здоров'я Навального серйозно похитнулося в колонії загального режиму ІК-2 в місті Покров, куди його етапували.

Повідомлялося, що Навальний відчуває сильні болі в спині і в правій нозі, яка у нього практично не діє.

Він оголосив голодування, вимагаючи допуску лікаря. Депутати німецького Бундестагу звинуватили Росію в цілеспрямованих тортурах Навального.

Лікарі ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального заявляють про його критичний стан за результатами аналізів і просять негайно пустити їх до пацієнта.

Передісторія:

  • 3 лютого суд скасував умовне покарання Олексію Навальному по "справі Ів Роше" і призначив йому реальний термін - 3,5 роки у виправній колонії загального режиму.
  • Президент США Джо Байден заявив, що російська влада повинна негайно і без будь-яких умов звільнити опозиціонера Олексія Навального.
  • Навального, який оголосив голодування у виправній колонії, перевели з медичної частини назад у загін.

Теми: БайденНавальний


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