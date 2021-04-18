"Абсолютно неприйнятна": Байден про ситуацію з Навальним
У відповідь на питання журналістів президент США Джо Байден сказав, що вважає ситуацію з Навальним неприйнятною.
Джерело: Репортер телеканалу CNN у Білому домі Кевін Ліптек, цитує DW
Пряма мова Байдена: "Це абсолютно, абсолютно несправедливо, цілком неприйнятно".
Деталі: Ліптек уточнив, що президент США також послався на те, що Навальний "був отруєний, а потім оголосив голодування".
Що передувало: Здоров'я Навального серйозно похитнулося в колонії загального режиму ІК-2 в місті Покров, куди його етапували.
Повідомлялося, що Навальний відчуває сильні болі в спині і в правій нозі, яка у нього практично не діє.
Він оголосив голодування, вимагаючи допуску лікаря. Депутати німецького Бундестагу звинуватили Росію в цілеспрямованих тортурах Навального.
Лікарі ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального заявляють про його критичний стан за результатами аналізів і просять негайно пустити їх до пацієнта.
Передісторія:
- 3 лютого суд скасував умовне покарання Олексію Навальному по "справі Ів Роше" і призначив йому реальний термін - 3,5 роки у виправній колонії загального режиму.
- Президент США Джо Байден заявив, що російська влада повинна негайно і без будь-яких умов звільнити опозиціонера Олексія Навального.
- Навального, який оголосив голодування у виправній колонії, перевели з медичної частини назад у загін.