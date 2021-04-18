Стало известно имя бойца, погибшего в воскресенье

В воскресенье в результате обстрела со стороны вооруженных формирований РФ погиб боец ​​128-й отдельной горно-штурмовой бригады – старший солдат Давид Шартава.

Источник: Закарпатская ОГА

Дословно: "18 апреля в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников.

Вследствие вражеского огня погиб боец ​​128-й отдельной горно-штурмовой бригады – старший солдат Давид Шартава. Еще один военнослужащий получил осколочное ранение".

Что предшествовало: В воскресенье вечером оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщила, что в результате обстрела вооруженных формирований РФ погиб военный ВСУ, еще один ранен.

Перед этим в вечерней сводке пресс-центра ООС о потерях не сообщалось.