Президент Володимир Зеленський зауважив, що серед розробників гелікоптера Ingenuity, який здійснив свій перший політ на Марсі, є українець.

Джерело: твіт Зеленського, "Голос Америки"

Пряма мова: "Технології перемагають. Вітаю з першим польотом марсіанський гелікоптер! Пишаюся, що серед його розробників – українець Ігор Панченко".

Деталі: Президент нагадав, що Україна розвиває напрацювання своїх конструкторів за попередні десятиліття й зараз планує запуск супутника "Січ-2-30".

фото: "Голос Америки"

За інформацією "Голосу Америки", інженер Ігор Панченко (на фото) працює у компанії Aerovironment в Каліфорнії, США. Ця компанія має багаторічні контракти з Пентагоном та НАСА, для яких виробляє безпілотники. Ігор працює інженером у компанії близько 20 років.

Він є одним із розробників гелікоптера Ingenuity. Ігор розробляв сонячну батарею, лопатки пропелерів і шафт - вертикальний вал, на якому зібрані різні вузли та сполучення.

Передісторія: Гелікоптер Ingenuity, який бере участь в місії НАСА і прибув на Марс разом із марсоходом Perseverance, здійснив свій перший політ в атмосфері "червоної планети".

Марсохід американського космічного агентства NASA "Perseverance", який покинув Землю 30 липня 2020 року, 18 лютого 2021 року здійснив вдалу посадку в 45-кілометровий кратер Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса.

19 лютого ровер "Perseverance" надіслав на Землю перші фото, а 22 лютого – перше відео з Марсу.

Перший випробувальний політ "Ingenuity" мав відбутися на початку квітня (не раніше 8.04), але його двічі переносили й призначили на 19 квітня.