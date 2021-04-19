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Перший політ на Марсі: Зеленський нагадав про причетність до нього України

Понеділок, 19 квітня 2021, 17:17
Фото: Picture Alliance / Photoshot

Президент Володимир Зеленський зауважив, що серед розробників гелікоптера Ingenuity, який здійснив свій перший політ на Марсі, є українець.

Джерело: твіт Зеленського

Пряма мова: "Технології перемагають. Вітаю з першим польотом марсіанський гелікоптер! Пишаюся, що серед його розробників – українець Ігор Панченко".

Деталі: Президент нагадав, що Україна розвиває напрацювання своїх конструкторів за попередні десятиліття й зараз планує запуск супутника "Січ-2-30".

 
Фото: НАСА

Передісторія: Гелікоптер Ingenuity, який бере участь в місії НАСА і прибув на Марс разом із марсоходом Perseverance, здійснив свій перший політ в атмосфері "червоної планети".

Марсохід американського космічного агентства NASA "Perseverance", який покинув Землю 30 липня 2020 року, 18 лютого 2021 року здійснив вдалу посадку в 45-кілометровий кратер Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса.

19 лютого ровер "Perseverance" надіслав на Землю перші фото, а 22 лютого – перше відео з Марсу.

Перший випробувальний політ "Ingenuity" мав відбутися на початку квітня (не раніше 8.04), але його двічі переносили й призначили на 19 квітня.

Теми: космосУкраїнаЗеленський


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