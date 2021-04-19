Первый полет на Марсе: Зеленский напомнил о причастности к нему украинцев

Президент Владимир Зеленский отметил, что среди разработчиков вертолета Ingenuity, который совершил свой первый полет на Марсе, есть украинец.

Источник: твит Зеленского, "Голос Америки"

Прямая речь: "Технологии побеждают. Поздравляю с первым полетом марсианский вертолет! Горжусь, что среди его разработчиков - украинец Игорь Панченко".

Детали: Президент напомнил, что Украина развивает наработки своих конструкторов за предыдущие десятилетия и сейчас планирует запуск спутника "Сич-2-30".

фото: "Голос Америки"

По информации "Голоса Америки", инженер Игорь Панченко (на фото) работает в компании Aerovironment в Калифорнии, США. Эта компания имеет многолетние контракты с Пентагоном и НАСА, для которых производит беспилотники. Игорь работает инженером в компании около 20 лет.

Он является одним из разработчиков вертолета Ingenuity. Игорь разрабатывал солнечную батарею, лопатки пропеллеров и шафт - вертикальный вал, на котором собраны различные узлы и соединения.

Предыстория: Вертолет Ingenuity, который участвует в миссии НАСА и прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance, совершил свой первый полет в атмосфере "красной планеты".

Марсоход американского космического агентства NASA "Perseverance", который покинул Землю 30 июля 2020 года, 18 февраля 2021 года совершил успешную посадку в 45-километровый кратер Езеро на западной окраине равнины Исиды в северном полушарии Марса.

19 февраля ровер "Perseverance" прислал на Землю первые фото, а 22 февраля – первое видео с Марса.

Первый испытательный полет "Ingenuity" должен был состояться в начале апреля (не ранее 8.04), но его дважды переносили и назначили на 19 апреля.