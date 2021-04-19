Следующую встречу советников "нормандской четверки" предложили провести на Донбассе

Во время переговоров советников глав государств "нормандской четверки" прозвучало предложения провести следующую встречу на линии разграничения, чтобы принимать решения в конкретных условиях.

Источник: сообщение Украинской делегации в ТКГ в Telegram

Дословно: "Даже прозвучало интересное предложение провести следующую встречу политических советников непосредственно на линии разграничения с целью принятия необходимых решений в конкретных условиях".

Детали: Отмечается, что во время переговоров все стороны подтвердили приверженность к соблюдению режима всеобъемлющего прекращения огня.

Главным вопросом встречи стало обсуждение практических шагов для соблюдения режима "тишины". Конкретные меры для этого обсудит подгруппа ТКГ по вопросам безопасности 20 апреля.

Что предшествовало: Внеочередное экстренное заседание рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы состоится 20 апреля в 10 утра.

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