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"Слуга народа" будет требовать объяснений от своего нардепа из-за визита к Лукашенко

Вторник, 20 апреля 2021, 12:30

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что политическая сила будет требовать объяснений от своего нардепа Евгения Шевченко, уехавшего в Минск знакомиться с Александром Лукашенко.

Источник: Корниенко в комментарии Украинской правде

Дословно: "Народный депутат Шевченко не был делегирован фракцией, партией "Слуга народа", Министерством иностранных дел или Офисом президента на проведение любых переговоров с официальными лицами Беларуси. Он также не находится в составе парламентской делегации в Республику Беларусь.

Соответственно, все встречи, которые он проводит или будет проводить, является его личной инициативой. Он действует как частное лицо, а не представитель государства. Я считаю, что подобные действия как минимум нарушают порядок реализации внешней политики в Украине и принцип согласованности действий всех ветвей власти в международных отношениях.

Ожидается, что фракция будет требовать от господина Шевченко объяснений по его возвращению".

Что было раньше: Шевченко приехал на встречу к Лукашенко во Дворец Независимости в Минске и заявил, что всегда мечтал о знакомстве.

Украина не признает Лукашенко как президента Беларуси.

Украинская правда
Темы: Слуга народаАлександр Корниенко ЛукашенкоБеларусь


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