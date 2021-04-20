ОГП оскаржив виправдальний вирок Пашинському: просить 7 років в'язниці
Вівторок, 20 квітня 2021, 13:47
Прокуратура оскаржила вирок Васильківського районного суду Київської області, який виправдав колишнього народного депутата Сергія Пашинського.
Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора у коментарі УП
Деталі: ОГП наполягає на винесенні екснардепу, якого підозрювали у завдаванні тяжких тілесних ушкоджень громадянину В'ячеславу Хімікусу, покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Апеляцію подано до Київського апеляційного суду.
Що передувало: 18 березня Васильківський міський районний суд Київської області виправдав колишнього депутата Сергія Пашинського.
На початку березня 2021 року сам потерпілий відкликав позов.
Передісторія:
- Ввечері 31 грудня 2016 року Сергій Пашинський на дорозі біля Василькова Київської області прострелив із пістолета ногу В'ячеславу Хімікусу: нібито нардеп із дружиною ледь не в’їхали в авто з вимкненими габаритами посеред неосвітленої дороги, а коли зробив зауваження – чоловік кинувся на нього з пляшкою та погрозами.
- 4 жовтня 2019 року слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили Пашинському про підозру в заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.
- 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав нардепу 5-8 скликань запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
- 18 грудня Пашинського випустили із СІЗО.
- У липні 2020 року ДБР вручило Пашинському обвинувальний акт у справі щодо нападу із застосуванням зброї на В'ячеслава Хімікуса.
Валентина Романенко, УП