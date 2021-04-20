ОГП оскаржив виправдальний вирок Пашинському: просить 7 років в'язниці

Прокуратура оскаржила вирок Васильківського районного суду Київської області, який виправдав колишнього народного депутата Сергія Пашинського.

Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора у коментарі УП

Деталі: ОГП наполягає на винесенні екснардепу, якого підозрювали у завдаванні тяжких тілесних ушкоджень громадянину В'ячеславу Хімікусу, покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Апеляцію подано до Київського апеляційного суду.

Що передувало: 18 березня Васильківський міський районний суд Київської області виправдав колишнього депутата Сергія Пашинського.

На початку березня 2021 року сам потерпілий відкликав позов.

Передісторія: