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ОГП оскаржив виправдальний вирок Пашинському: просить 7 років в'язниці

Вівторок, 20 квітня 2021, 13:47
ОГП оскаржив виправдальний вирок Пашинському: просить 7 років в'язниці

Прокуратура оскаржила вирок Васильківського районного суду Київської області, який виправдав колишнього народного депутата Сергія Пашинського.

Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора у коментарі УП

Деталі: ОГП наполягає на винесенні екснардепу, якого підозрювали у завдаванні тяжких тілесних ушкоджень громадянину В'ячеславу Хімікусу, покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Апеляцію подано до Київського апеляційного суду.

Що передувало: 18 березня Васильківський міський районний суд Київської області виправдав колишнього депутата Сергія Пашинського.

На початку березня 2021 року сам потерпілий відкликав позов.

Передісторія:

  • Ввечері 31 грудня 2016 року Сергій Пашинський на дорозі біля Василькова Київської області прострелив із пістолета ногу В'ячеславу Хімікусу: нібито нардеп із дружиною ледь не в’їхали в авто з вимкненими габаритами посеред неосвітленої дороги, а коли зробив зауваження – чоловік кинувся на нього з пляшкою та погрозами.
  • 4 жовтня 2019 року слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили Пашинському про підозру в заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.
  • 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав нардепу 5-8 скликань запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
  • 18 грудня Пашинського випустили із СІЗО.
  • У липні 2020 року ДБР вручило Пашинському обвинувальний акт у справі щодо нападу із застосуванням зброї на В'ячеслава Хімікуса.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ПашинськийОфіс генпрокурора
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