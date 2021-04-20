ОГП обжаловал оправдательный приговор Пашинскому: просит 7 лет тюрьмы

Прокуратура обжаловала приговор Васильковского районного суда Киевской области, который оправдал бывшего народного депутата Сергея Пашинского.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора в комментарии УП

Детали: ОГП настаивает на вынесении экс-нардепу, которого подозревали в нанесении тяжких телесных повреждений гражданину Вячеславу Химикусу, наказания в виде 7 лет лишения свободы. Апелляция подана в Киевский апелляционный суд.

Что предшествовало: 18 марта Васильковский горрайонный суд Киевской области оправдал бывшего депутата Сергея Пашинского.

В начале марта 2021 года сам пострадавший отозвал иск.

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