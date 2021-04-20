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ОГП обжаловал оправдательный приговор Пашинскому: просит 7 лет тюрьмы

Вторник, 20 апреля 2021, 13:47
ОГП обжаловал оправдательный приговор Пашинскому: просит 7 лет тюрьмы

Прокуратура обжаловала приговор Васильковского районного суда Киевской области, который оправдал бывшего народного депутата Сергея Пашинского.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора в комментарии УП

Детали: ОГП настаивает на вынесении экс-нардепу, которого подозревали в нанесении тяжких телесных повреждений гражданину Вячеславу Химикусу, наказания в виде 7 лет лишения свободы. Апелляция подана в Киевский апелляционный суд.

Что предшествовало: 18 марта Васильковский горрайонный суд Киевской области оправдал бывшего депутата Сергея Пашинского.

В начале марта 2021 года сам пострадавший отозвал иск.

Предыстория:

  • Вечером 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области прострелил из пистолета ногу Вячеславу Химикусу: якобы нардеп с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги, а когда сделал замечание – мужчина бросился на него с бутылкой и угрозами.
  • 4 октября 2019 года следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили Пашинскому о подозрении в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.
  • 7 октября Печерский райсуд Киева избрал нардепу 5-8 созывов меру пресечения в виде держания под стражей без права внесения залога.
  • 18 декабря Пашинского выпустили из СИЗО.
  • В июле 2020 года ГБР вручило Пашинскому обвинительный акт по делу о нападении с применением оружия на Вячеслава Химикуса.

Валентина Романенко, УП

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Темы: ПашинскийОфис генпрокурора
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