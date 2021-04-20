Відновлення "тиші" на Донбасі: українці в ТКГ кажуть про суттєвий прогрес
На екстреному засіданні підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи вдалося суттєво просунутись у питаннях узгодження Доповнення до заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.
Джерело: українська делегація в ТКГ в Telegram
Деталі: Згідно з повідомленням, за основу був взятий український проект Доповнення.
Дослівно: "Завдяки фаховому сприянню Глави СММ ОБСЄ посла пана Х.Чевіка сторони пройшли перше читання в повному обсязі, попунктно.
Дату наступної зустрічі (для другого читання) визначать представники ОБСЄ, не виключено, що таке засідання відбудеться ще до кінця цього тижня.
Є надія, що на наступне засідання ТКГ на рівні глав делегацій (28 квітня) документ, що встановлює додаткові заходи щодо дотримання режиму припинення вогню, буде представлений у повністю узгодженому варіанті".
Передісторія:
- Політичні радники нормандської четвірки під час зустрічі 19 квітня обговорили імплементацію франко-німецьких кластерів з виконання Мінських домовленостей і дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.
- "Кластери для імплементації Мінських угод" – це документ, який вже кілька місяців розробляє "нормандська четвірка" за пропозицією Німеччини та Франції. Він покликаний узгодити погляд на послідовність виконання пунктів Мінських домовленостей, яку Київ і Москва бачать по-різному.
- 16 квітня президент України Володимир Зеленський у Парижі за підсумками переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель повідомив, що 19 квітня політичні радники лідерів "нормандської четвірки" обговорять пропозиції до франко-німецьких кластерів із виконання Мінських домовленостей та дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.
- 19 квітня під час перемовин радників "нормандської четвірки" сторони обговорили кластер щодо виконання Мінських угод та домовились продовжувати роботу над їх узгодженням.
- За результатами зустрічі було погоджено екстрене засідання підгрупи ТКГ із безпекових питань на 20 квітня.