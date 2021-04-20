Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Відновлення "тиші" на Донбасі: українці в ТКГ кажуть про суттєвий прогрес

Вівторок, 20 квітня 2021, 18:26

На екстреному засіданні підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи вдалося суттєво просунутись у питаннях узгодження Доповнення до заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

Джерело: українська делегація в ТКГ в Telegram

Деталі: Згідно з повідомленням, за основу був взятий український проект Доповнення.

Дослівно: "Завдяки фаховому сприянню Глави СММ ОБСЄ посла пана Х.Чевіка сторони пройшли перше читання в повному обсязі, попунктно.

Дату наступної зустрічі (для другого читання) визначать представники ОБСЄ, не виключено, що таке засідання відбудеться ще до кінця цього тижня.

Є надія, що на наступне засідання ТКГ на рівні глав делегацій (28 квітня) документ, що встановлює додаткові заходи щодо дотримання режиму припинення вогню, буде представлений у повністю узгодженому варіанті".

Передісторія:

  • Політичні радники нормандської четвірки під час зустрічі 19 квітня обговорили імплементацію франко-німецьких кластерів з виконання Мінських домовленостей і дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.
  • "Кластери для імплементації Мінських угод" – це документ, який вже кілька місяців розробляє "нормандська четвірка" за пропозицією Німеччини та Франції. Він покликаний узгодити погляд на послідовність виконання пунктів Мінських домовленостей, яку Київ і Москва бачать по-різному.
  • 16 квітня президент України Володимир Зеленський у Парижі за підсумками переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель повідомив, що 19 квітня політичні радники лідерів "нормандської четвірки" обговорять  пропозиції до франко-німецьких кластерів із виконання Мінських домовленостей та дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.
  • 19 квітня під час перемовин радників "нормандської четвірки" сторони обговорили кластер щодо виконання Мінських угод та домовились продовжувати роботу над їх узгодженням. 
  • За результатами зустрічі було погоджено екстрене засідання підгрупи ТКГ із безпекових питань на 20 квітня.

Українська правда
Теми: перемир’яДонбасТКГ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновленоСанкції проти контрабандистів: Зеленський позбавив трьох українців громадянства - джерело

відео Гончаренка хочуть "жорстко покарати" у ПАРЄ за демонстрацію прапора України

відеоЛукашенко радив депутату "Слуги народу", що робити з Донбасом

Помер чоловік, який жорстоко побив жінку в потязі "Київ-Маріуполь"

інфографікаОдна з найпроблемніших областей невдовзі вийде з "червоної" COVID-зони – МОЗ

В ПАРЄ звинуватили Росію у підриві зусиль із закінчення війни на Донбасі

Усі новини...
перемир’я
Підгрупа ТКГ з безпеки збереться позачергово – Арестович
Єрмак намагається повернути повне припинення вогню через "нормандський формат"
Бойовики створили "штучну напруженість" біля Золотого, де ведуть якісь роботи
Останні новини
19:10
Молдова заперечила видачу паспорта агенту ГРУ РФ, який влаштував вибухи у Чехії
18:55
Міністерство енергетики може очолити віцепрезидент "Енергоатома"
18:43
Росія буде готова до нападу за кілька тижнів – Кулеба
18:42
Гривня трохи послабилась на закритті міжбанку
18:42
Вибухи на складах зброї у Чехії готували 6 співробітників ГРУ РФ - Bellingcat
18:35
Роздрібна торгівля з початку року зросла на 7,5%
18:34
Навальний перебуває в одиночній камері туберкульозної лікарні - адвокат
18:26
Відновлення "тиші" на Донбасі: українці в ТКГ кажуть про суттєвий прогрес
18:10
Головного інженера залізниці на Львівщині підозрюють у махінаціях
18:01
Регулятор ЄС виявив можливий зв’язок вакцини Johnson&Johnson з випадками тромбозу
Усі новини...