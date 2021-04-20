Відновлення "тиші" на Донбасі: українці в ТКГ кажуть про суттєвий прогрес

На екстреному засіданні підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи вдалося суттєво просунутись у питаннях узгодження Доповнення до заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

Джерело: українська делегація в ТКГ в Telegram

Деталі: Згідно з повідомленням, за основу був взятий український проект Доповнення.

Дослівно: "Завдяки фаховому сприянню Глави СММ ОБСЄ посла пана Х.Чевіка сторони пройшли перше читання в повному обсязі, попунктно.

Дату наступної зустрічі (для другого читання) визначать представники ОБСЄ, не виключено, що таке засідання відбудеться ще до кінця цього тижня.

Є надія, що на наступне засідання ТКГ на рівні глав делегацій (28 квітня) документ, що встановлює додаткові заходи щодо дотримання режиму припинення вогню, буде представлений у повністю узгодженому варіанті".

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