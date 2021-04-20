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Восстановление "тишины" на Донбассе: украинцы в ТКГ говорят о существенном прогрессе

Вторник, 20 апреля 2021, 18:26

На экстренном заседании подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы удалось существенно продвинуться в вопросах согласования Дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

Источник: украинская делегация в ТКГ в Telegram

Детали: Согласно сообщению, за основу был взят украинский проект Дополнения.

Дословно: "Благодаря профессиональному содействию главы СММ ОБСЕ посла господина Х.Чевика стороны прошли первое чтение в полном объеме, попунктно.

Дату следующей встречи (для второго чтения) определят представители ОБСЕ, не исключено, что такое заседание состоится еще до конца этой недели.

Есть надежда, что на следующее заседание ТКГ на уровне глав делегаций (28 апреля) документ, устанавливающий дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня, будет представлен в полностью согласованном варианте".

Предыстория:

  • Политические советники нормандской четверки во время встречи 19 апреля обсудили имплементацию франко-германских кластеров по выполнению Минских договоренностей и соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.
  • "Кластеры для имплементации Минских соглашений" – это документ, который уже несколько месяцев разрабатывает "нормандская четверка" по предложению Германии и Франции. Он призван согласовать взгляд на последовательность выполнения пунктов Минских договоренностей, которую Киев и Москва видят по-разному.
  • 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в Париже по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макрона и канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил, что 19 апреля политические советники лидеров "нормандской четверки" обсудят предложения к франко-германским кластерам по выполнению Минских договоренностей и соблюдение режима прекращения огня на Донбассе.
  • 19 апреля во время переговоров советников "нормандской четверки" стороны обсудили кластеры по выполнению Минских соглашений и договорились продолжать работу над их согласованием.
  • По результатам встречи было согласовано экстренное заседание подгруппы ТКГ по вопросам безопасности на 20 апреля.

Украинская правда
Темы: перемириеДонбассТКГ


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