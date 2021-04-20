Восстановление "тишины" на Донбассе: украинцы в ТКГ говорят о существенном прогрессе

На экстренном заседании подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы удалось существенно продвинуться в вопросах согласования Дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

Источник: украинская делегация в ТКГ в Telegram

Детали: Согласно сообщению, за основу был взят украинский проект Дополнения.

Дословно: "Благодаря профессиональному содействию главы СММ ОБСЕ посла господина Х.Чевика стороны прошли первое чтение в полном объеме, попунктно.

Дату следующей встречи (для второго чтения) определят представители ОБСЕ, не исключено, что такое заседание состоится еще до конца этой недели.

Есть надежда, что на следующее заседание ТКГ на уровне глав делегаций (28 апреля) документ, устанавливающий дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня, будет представлен в полностью согласованном варианте".

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