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Радники "Норманді" обговорили "кластери" щодо Донбасу

Понеділок, 19 квітня 2021, 23:15

Під час перемовин радників "нормандської четвірки" сторони обговорили кластери щодо виконання Мінських угод та домовились продовжувати роботу над їх узгодженням. 

Джерело: Офіс президента 

Деталі: Водночас, не вказується, що сторони про щось все ж таки домовились чи погодились якісь позиції з цих кластерів.

Проте під час зустрічі  німецька сторона запропонувала узгодити звернення політичних радників про те, що вони вітають оновлену прихильність додатковим заходам зі зміцнення режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року. Українська сторона підтримала таке звернення. Чи підтримала його російська сторона – невідомо. 

Українська сторона заявила, що має пропозиції щодо вдосконалення функціонування режиму припинення вогню. Йдеться про більш сувору відповідальності за снайперські обстріли. Також пропонується, у разі наявності загиблих у результаті обстрілів, щоб робоча група ТКГ з питань безпеки збиралась протягом 24 годин, і ніхто не мав права відмовитися від цього.

Передісторія:

  • 19 квітня у режимі відеоконференці відбулись перемовини радників глав держав "нормандської четвірки". На них прозвучала пропозиції провести наступну зустріч на лінії розмежування, щоб ухвалювати рішення в конкретних умовах. 
  • За результатами зустрічі було погоджено екстрене засідання підгрупи ТКГ із безпекових питань. 

Українська правда
Теми: нормандський форматДонбас


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