Про кластери й припинення вогню на Донбасі говорили "без зайвих емоцій" – Резніков

Політичні радники нормандської четвірки під час зустрічі 19 квітня в форматі відеоконференції обговорили імплементацію франко-німецьких кластерів з виконання Мінських домовленостей і дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Джерело: віце-прем'єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій України, перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Резніков у коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Не розкриваючи конфіденційності переговорів, зазначу дві головні речі, які обговорювалися і які були анонсовані президентом Зеленським у Парижі. Сьогодні йшлося про кластери, відповідно, як бачення можливості реалізації Мінських домовленостей і про питання забезпечення дотримання режиму припинення вогню – реального та повноцінного".

Деталі: За словами Резнікова, переговори політичних радників відбулись у режимі конструктивної робочої атмосфери.

"Моє враження від сьогоднішньої зустрічі політичних радників нормандського формату: була абсолютно робоча атмосфера, без будь-яких особливих або зайвих емоцій", – сказав представник України в ТКГ.

"Тому я з повагою ставлюся до мужності наших посередників - представників Німеччини та Франції, яким доводиться іноді все-таки стримувати ймовірність підвищення емоцій, терпіти. Це хороші посередники, вони друзі України", – додав він.

Передісторія: