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Про кластери й припинення вогню на Донбасі говорили "без зайвих емоцій" – Резніков

Вівторок, 20 квітня 2021, 09:06

Політичні радники нормандської четвірки під час зустрічі 19 квітня в форматі відеоконференції обговорили імплементацію франко-німецьких кластерів з виконання Мінських домовленостей і дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Джерело: віце-прем'єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій України, перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Резніков у коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Не розкриваючи конфіденційності переговорів, зазначу дві головні речі, які обговорювалися і які були анонсовані президентом Зеленським у Парижі. Сьогодні йшлося про кластери, відповідно, як бачення можливості реалізації Мінських домовленостей і про питання забезпечення дотримання режиму припинення вогню – реального та повноцінного". 

Деталі: За словами Резнікова, переговори політичних радників відбулись у режимі конструктивної робочої атмосфери.

"Моє враження від сьогоднішньої зустрічі політичних радників нормандського формату: була абсолютно робоча атмосфера, без будь-яких особливих або зайвих емоцій", – сказав представник України в ТКГ.

"Тому я з повагою ставлюся до мужності наших посередників - представників Німеччини та Франції, яким доводиться іноді все-таки стримувати ймовірність підвищення емоцій, терпіти. Це хороші посередники, вони друзі України", – додав він.

Передісторія: 

  • "Кластери для імплементації Мінських угод" – це документ, який вже кілька місяців розробляє "нормандська четвірка" за пропозицією Німеччини та Франції. Він покликаний узгодити погляд на послідовність виконання пунктів Мінських домовленостей, яку Київ і Москва бачать по-різному.
  • 16 квітня президент України Володимир Зеленський у Парижі за підсумками переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель повідомив, що 19 квітня політичні радники лідерів "нормандської четвірки" обговорять  пропозиції до франко-німецьких кластерів із виконання Мінських домовленостей та дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.
  • 19 квітня під час перемовин радників "нормандської четвірки" сторони обговорили кластер щодо виконання Мінських угод та домовились продовжувати роботу над їх узгодженням. 
  • За результатами зустрічі було погоджено екстрене засідання підгрупи ТКГ із безпекових питань на 20 квітня. 
  • А наступну зустріч радників голів держав "нормандської четвірки" запропонували провести на лінії розмежування

Теми: нормандський форматДонбасМінські угодиТКГ


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