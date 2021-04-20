Навальный находится в одиночной камере туберкулезной больницы - адвокат
Осужденный в России оппозиционный политик Алексей Навальный находится в одиночной камере туберкулезной больницы в колонии № 3 во Владимирской области РФ.
Источник: адвокат Навального Вадим Кобзев в Twitter
Детали: По словам защитника, Навального госпитализировали в воскресенье 18 апреля, все "лечение", которое получает голодающий политзаключенный – капельница с глюкозой: первую – поставили с четвертого раза.
Прямая речь: "Вчера вечером три медсестры предприняли шесть попыток сделать ещё одну капельницу, но так и не смогли попасть в вену. Теперь только все руки исколоты и в синяках.
На этом "лечебные процедуры" ФСИН закончились. Больше ничего не было, и не верьте ни одному их слову".
Дополнительно: В Instagram Навального появилась новая запись, в которой политик описывает свое нынешнее положение: "Ходит, пошатываясь, скелет по камере… Мною сейчас правда можно пугать детей, отказывающихся есть".
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Предыстория:
- Навального, который объявил голодовку в исправительной колонии с требованием пустить к нему врача, перевели из медицинской части обратно в отряд.
- Врачи российского оппозиционера заявляют о его критическом состоянии по результатам анализов и просят немедленно пустить их к пациенту.
- Администрация президента США Джо Байдена предупредила российские власти о последствиях в случае смерти Навального в тюрьме.
- Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что не собирается посещать в колонии больного оппозиционера: "Увижу больного человека и что?".