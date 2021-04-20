Навальный находится в одиночной камере туберкулезной больницы - адвокат

Осужденный в России оппозиционный политик Алексей Навальный находится в одиночной камере туберкулезной больницы в колонии № 3 во Владимирской области РФ.

Источник: адвокат Навального Вадим Кобзев в Twitter

Детали: По словам защитника, Навального госпитализировали в воскресенье 18 апреля, все "лечение", которое получает голодающий политзаключенный – капельница с глюкозой: первую – поставили с четвертого раза.

Прямая речь: "Вчера вечером три медсестры предприняли шесть попыток сделать ещё одну капельницу, но так и не смогли попасть в вену. Теперь только все руки исколоты и в синяках.

На этом "лечебные процедуры" ФСИН закончились. Больше ничего не было, и не верьте ни одному их слову".

Дополнительно: В Instagram Навального появилась новая запись, в которой политик описывает свое нынешнее положение: "Ходит, пошатываясь, скелет по камере… Мною сейчас правда можно пугать детей, отказывающихся есть".