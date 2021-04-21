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Суперліга через 2 дні після заснування заявила, що шукатиме новий формат 

Середа, 21 квітня 2021, 11:03
Суперліга через 2 дні після заснування заявила, що шукатиме новий формат 

Європейська Суперліга футболу подумає про переформатування турніру після того, як половина з 12 засновників покинула ініціативу.

Джерело: заява нової Суперліги

Дослівно: "Попри оголошений вихід англійських клубів, які змушені приймати такі рішення через тиск на них, ми переконані, що наша пропозиція повністю відповідає європейському законодавству і правилам, як це було продемонстровано сьогодні (20 квітня – ред.) рішенням суду про захист Суперліги від дій третіх осіб.

З огляду на обставини, що склалися, ми переглянемо відповідні кроки для зміни форми проекту, завжди маючи на увазі наші цілі – запропонувати вболівальникам найкращі можливості, одночасно збільшуючи платежі солідарності для всього футбольного співтовариства".

Деталі: Деякі оглядачі писали, що Суперліга померла, щойно народившись, однак її засновники говорять про переформатування проєкту.  

Європейська Суперліга залишається переконаною, що нинішній статус європейського футболу повинен змінитися. 

12 клубів ініціювали нові європейські змагання, бо вважають, що "система, яка існує зараз, не працює".

Їхня пропозиція була спрямована на те, щоб "дозволити спорту розвиватися, генеруючи ресурси і стабільність для всієї футбольної піраміди", допомагаючи долати фінансові наслідки пандемії, збільшувати солідарні виплати. 

Передісторія: 

  • У ніч із 18-го на 19 квітня було оголошено про створення Суперліги, до якої увійшли 12 топ-клубів Європи, загалом у турнірі передбачалася участь 20 найкращих клубів Європи. Участь у турнірі підтвердили: "Реал", "Барселона", "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Мілан", "Арсенал", "Челсі", "Атлетіко", "Інтер" і "Тоттенхем".
  • Футбольна спільнота у своїй більшості виступила проти цього проекту, засудили турнір також усі європейські федерації разом з ФІФА та УЄФА.
  • 19 квітня Спілка європейських футбольних асоціацій заявила, що реформує Лігу Чемпіонів і новий формат стартує в 2024 році.
  • 20 квітня 6 клубів оголосили про вихід із Суперліги: "Манчестер Сіті", "Челсі", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ліверпуль", "Тоттенхем".
  • Президент Української асоціації футболу та член Виконкому УЄФА Андрій Павелко засудив створення Суперліги із 12 європейський команд. 

"Українська правда" у Threads

Теми: футболЄвропаспорт
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