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Суперлига через 2 дня после основания заявила, что будет искать новый формат

Среда, 21 апреля 2021, 11:03
Суперлига через 2 дня после основания заявила, что будет искать новый формат

Европейская Суперлига футбола подумает о переформатировании турнира после того, как половина из 12 учредителей покинула инициативу.

Источник: заявление новой Суперлиги

Дословно: "Несмотря на объявленный выход английских клубов, которые вынуждены принимать такие решения из-за давления на них, мы убеждены, что наше предложение полностью соответствует европейскому законодательству и правилам, как это было продемонстрировано сегодня (20 апреля – ред.) решением суда о защите Суперлиги от действий третьих лиц.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, мы пересмотрим соответствующие шаги для изменения формы проекта, всегда учитывая наши цели – предложить болельщикам лучшие возможности, одновременно увеличивая платежи солидарности всего футбольного сообщества".

Детали: Некоторые обозреватели писали, что Суперлига умерла, едва родившись, однако ее основатели говорят о переформатировании проекта.

Европейская Суперлига остается убежденной, что нынешний статус европейского футбола должен измениться.

12 клубов инициировали новые европейские соревнования, потому что считают, что "система, которая существует сейчас, не работает".

Их предложение было направлено на то, чтобы "позволить спорту развиваться, генерируя ресурсы и стабильность для всей футбольной пирамиды", помогая преодолевать финансовые последствия пандемии, увеличивать солидарны выплаты.

Предыстория:

  • В ночь с 18-го на 19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую вошли 12 топ-клубов Европы, всего в турнире предполагалось участие 20 лучших клубов Европы. Участие в турнире подтвердили "Реал", "Барселона", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Милан", "Арсенал", "Челси", "Атлетико", "Интер" и "Тоттенхэм".
  • Футбольное сообщество в своем большинстве выступило против этого проекта, осудили турнир также все европейские федерации вместе с ФИФА и УЕФА.
  • 19 апреля Союз европейских футбольных ассоциаций заявил, что реформирует Лигу Чемпионов и новый формат стартует в 2024 году.
  • 20 апреля 6 клубов объявили о выходе из Суперлиги: "Манчестер Сити", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм".
  • Президент Украинской ассоциации футбола и член Исполкома УЕФА Андрей Павелко осудил создание Суперлиги из 12 европейский команд.

"Украинская правда" в Threads

Темы: футболЕвропаспорт
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