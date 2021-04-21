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Суперлига через 2 дня после основания заявила, что будет искать новый формат

Среда, 21 апреля 2021, 11:03

Европейская Суперлига футбола подумает о переформатировании турнира после того, как половина из 12 учредителей покинула инициативу.

Источник: заявление новой Суперлиги

Дословно: "Несмотря на объявленный выход английских клубов, которые вынуждены принимать такие решения из-за давления на них, мы убеждены, что наше предложение полностью соответствует европейскому законодательству и правилам, как это было продемонстрировано сегодня (20 апреля – ред.) решением суда о защите Суперлиги от действий третьих лиц.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, мы пересмотрим соответствующие шаги для изменения формы проекта, всегда учитывая наши цели – предложить болельщикам лучшие возможности, одновременно увеличивая платежи солидарности всего футбольного сообщества".

Темы: футболЕвропаспорт


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