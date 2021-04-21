Міжнародна кризова група: Вторгнення Росії в Україну малоймовірне 

Аналітики Міжнародної кризової групи вважають, що повномасштабне вторгнення російських військ на територію України малоймовірне, але констатують, що Росія демонструє змішані сигнали щодо своїх намірів.

Джерело: Міжнародна кризова група (ICG), "Радіо Свобода"

Дослівно ICG: "Незважаючи на переправлення російських танків до кордону, малоймовірне швидке відновлення кривавих боїв, які сколихнули Донбас, східну Україну, у 2014 та 2015 роках. Чисельність та розстановка військ, хоча й тривожні, не відповідають шаблону вторгнення.

Менше з тим, нарощування військ може створити сцену для протистояння, коли Україна буде змушена вибирати між тим, щоб не відповідати на неодноразові провокації, та діями у відповідь, які Москва може використати як привід для подальшої ескалації.

Москва надіслала неоднозначні сигнали про мету свого військового розгортання".

Деталі: Експерти ICG зазначають, що Росія наполягає, що це скупчення військ пов'язане з навчанням. Проте розгортання Москвою десантників в окупованому нею Криму та створення базового табору у Воронежі, що за 5 годин їзди від східного кордону України, – це не прості перестановки, пишуть дослідники.

Україна стає епіцентром протистояння Росії та Заходу, що посилюють і західні санкції проти РФ, хоча вони викликані різними причинами і часто не пов'язані з Україною.

У Міжнародній кризовій групі припускають декілька варіантів.

Імовірно, Кремль намагається залякати Україну нарощенням військової міці на кордоні та риторикою про захист "російських громадян", яким сам же нещодавно і видав російські паспорти. ICG припускає, що метою є змусити Київ піти на поступки щодо непідконтрольних їй територій Донбасу та не протидіяти гібридним силам, коли ті шукатимуть тактичних переваг на вже захопленій частині Донбасу.

"Хоча новий форпост у Воронежі виглядає тимчасовим, із потеплінням війська можуть залишатися там принаймні до російсько-білоруських навчань, запланованих на вересень. Кремль може сподіватися, що відповіді Заходу на розгортання знову продемонструють, що, незважаючи на всю риторику, жодна західна держава не прийде на допомогу Україні, якщо їй загрожуватиме ескалація військової загрози", – йдеться в матеріалі.

Ще одна версія аналітиків ICG – Росія в такий спосіб намагається шантажувати не Україну, а Захід, і пильно зважає на те, як країни реагують на її дії поблизу українського кордону.

Загалом, Міжнародна кризова група не має однозначної відповіді, чим є накопичення російських військ. Росія поки надсилає "змішані сигнали".

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