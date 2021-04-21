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Международная кризисная группа: Вторжение России в Украину маловероятно

Среда, 21 апреля 2021, 12:11

Аналитики Международной кризисной группы считают, что полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины маловероятно, но констатируют, что Россия демонстрирует смешанные сигналы относительно своих намерений.

Источник: Международная кризисная группа (ICG), "Радио Свобода"

Дословно ICG: "Несмотря на переброску российских танков к границе, маловероятно быстрое возобновление кровавых боев, которые всколыхнули Донбасс, восточную Украину, в 2014 и 2015 годах. Численность и расстановка войск, хотя и тревожные, не соответствуют шаблону вторжения.

Тем не менее, наращивание войск может создать сцену для противостояния, когда Украина вынуждена будет выбирать между тем, чтобы не отвечать на неоднократные провокации, и ответными действиями, которые Москва может использовать как повод для дальнейшей эскалации.

Москва посылает неоднозначные сигналы о цели своего военного развертывания".

Дополняется...

Темы: РосcиявойнаДонбассКрыммир


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