Международная кризисная группа: Вторжение России в Украину маловероятно

Аналитики Международной кризисной группы считают, что полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины маловероятно, но констатируют, что Россия демонстрирует смешанные сигналы относительно своих намерений.

Источник: Международная кризисная группа (ICG), "Радио Свобода"

Дословно ICG: "Несмотря на переброску российских танков к границе, маловероятно быстрое возобновление кровавых боев, которые всколыхнули Донбасс, восточную Украину, в 2014 и 2015 годах. Численность и расстановка войск, хотя и тревожные, не соответствуют шаблону вторжения.

Тем не менее, наращивание войск может создать сцену для противостояния, когда Украина вынуждена будет выбирать между тем, чтобы не отвечать на неоднократные провокации, и ответными действиями, которые Москва может использовать как повод для дальнейшей эскалации.

Москва посылает неоднозначные сигналы о цели своего военного развертывания".

Детали: Эксперты ICG отмечают, что Россия настаивает, что это скопление войск связано с обучением. Однако развертывание Москвой десантников в оккупированном ею Крыму и создание базового лагеря в Воронеже, что в 5 часах езды от восточной границы Украины - это не простые перестановки, пишут исследователи.

Украина становится эпицентром противостояния России и Запада, что усиливают и западные санкции против РФ, хотя они вызваны разными причинами и часто не связаны с Украиной.

В Международной кризисной группе предполагают несколько вариантов.

Вероятно, Кремль пытается запугать Украину наращиванием военной мощи на границе и риторикой о защите "российских граждан", которым сам же недавно и выдал российские паспорта. ICG предполагает, что целью является заставить Киев пойти на уступки относительно неподконтрольных ей территорий Донбасса и не противодействовать гибридным силам, когда те будут искать тактических преимуществ на уже захваченной части Донбасса.

"Хотя новый форпост в Воронеже выглядит временным, с потеплением войска могут оставаться там по крайней мере до российско-белорусских учений, запланированных на сентябрь. Кремль может надеяться, что ответы Запада на развертывание вновь продемонстрируют, что, несмотря на всю риторику, ни одно западное государство не придет на помощь Украине, если ей будет угрожать эскалация военной угрозы", – говорится в материале.

Еще одна версия аналитиков ICG – Россия таким образом пытается шантажировать не Украину, а Запад, и пристально обращает внимание на то, как страны реагируют на ее действия вблизи украинской границы.

В общем, Международная кризисная группа не имеет однозначного ответа, чем является накопление российских войск. Россия пока направляет "смешанные сигналы".

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