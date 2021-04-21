У Росії на акціях за Навального вже затримали понад 100 осіб
Середа, 21 квітня 2021, 16:21
Вже понад 100 чоловік затримали в містах Росії на акціях протесту на підтримку лідера опозиції Олексія Навального, який з 31 березня тримає голодування в колонії.
Джерело: "Медуза"
Деталі: Затримані є в Південно-Сахалінську, Хабаровську, Томську, Барнаулі, Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах. Найбільше затриманих в Кемерово - 14 осіб. Мітингарі вимагають звільнити політика.
Прихильники Навального оголосили акцію на підтримку політика, який голодує в колонії, вимагаючи, щоб до нього допустили незалежного лікаря через болі в спині і ногах.
Тюремники стверджують, що Навальний отримує всю медичну допомогу, а лікарі оцінюють його стан як задовільний.
Передісторія:
- Навального, який оголосив голодування у виправній колонії з вимогою пустити до нього лікаря, перевели з медичної частини назад у загін.
- Лікарі російського опозиціонера заявляють про його критичний стан за результатами аналізів і просять негайно пустити їх до пацієнта.
- Адміністрація президента США Джо Байдена попередила російську владу про наслідки у разі смерті Навального у в'язниці.
- Адвокат Навального каже, що його підзахисний перебуває в одиночній камері туберкульозної лікарні в колонії № 3 у Володимирській області РФ.