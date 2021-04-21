Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії на акціях за Навального вже затримали понад 100 осіб

Середа, 21 квітня 2021, 16:21
У Росії на акціях за Навального вже затримали понад 100 осіб
Акція у місті Владивосток. Фото: NewsVL.ru

Вже понад 100 чоловік затримали в містах Росії на акціях протесту на підтримку лідера опозиції Олексія Навального, який з 31 березня тримає голодування в колонії.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Затримані є в Південно-Сахалінську, Хабаровську, Томську, Барнаулі, Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах. Найбільше затриманих в Кемерово - 14 осіб. Мітингарі вимагають звільнити політика.

Прихильники Навального оголосили акцію на підтримку політика, який голодує в колонії, вимагаючи, щоб до нього допустили незалежного лікаря через болі в спині і ногах.

Тюремники стверджують, що Навальний отримує всю медичну допомогу, а лікарі оцінюють його стан як задовільний.

Передісторія:

  • Навального, який оголосив голодування у виправній колонії з вимогою пустити до нього лікаря, перевели з медичної частини назад у загін.
  • Лікарі російського опозиціонера заявляють про його критичний стан за результатами аналізів і просять негайно пустити їх до пацієнта.
  • Адміністрація президента США Джо Байдена попередила російську владу про наслідки у разі смерті Навального у в'язниці.
  • Адвокат Навального каже, що його підзахисний перебуває в одиночній камері туберкульозної лікарні в колонії № 3 у Володимирській області РФ.

Теми: НавальнийРосіямітинги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Навальний
Навальному у в'язниці 100 днів поспіль вмикають послання Путіна
У Росії в день народження Навального людей затримували за плакати про кенгуру і кульки
Роулінг, Лоу, Памук і понад 100 діячів культури просять Путіна звільнити Навального
Останні новини
21:19
ОновленоУ Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
Усі новини...
Реклама: