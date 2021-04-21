У Росії на акціях за Навального вже затримали понад 100 осіб

Вже понад 100 чоловік затримали в містах Росії на акціях протесту на підтримку лідера опозиції Олексія Навального, який з 31 березня тримає голодування в колонії.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Затримані є в Південно-Сахалінську, Хабаровську, Томську, Барнаулі, Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах. Найбільше затриманих в Кемерово - 14 осіб. Мітингарі вимагають звільнити політика.

Прихильники Навального оголосили акцію на підтримку політика, який голодує в колонії, вимагаючи, щоб до нього допустили незалежного лікаря через болі в спині і ногах.

Тюремники стверджують, що Навальний отримує всю медичну допомогу, а лікарі оцінюють його стан як задовільний.

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