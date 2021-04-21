В России на акциях за Навального уже задержали более 100 человек
Среда, 21 апреля 2021, 16:21
Уже более 100 человек задержали в городах России на акциях протеста в поддержку лидера оппозиции Алексея Навального, который с 31 марта держит голодовку в колонии.
Источник: "Медуза"
Детали: Задержанные есть в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Томске, Барнауле, Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Больше всего задержанных в Кемерово — 14 человек. Митингующие требуют освободить политика.
Сторонники Навального объявили акцию в поддержку политика, который голодает в колонии, требуя, чтобы к нему допустили независимого врача из-за болей в спине и ногах.
Тюремщики утверждают, что Навальный получает всю медицинскую помощь, а врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
Предыстория:
- Навального, который объявил голодовку в исправительной колонии с требованием пустить к нему врача, перевели из медицинской части обратно в отряд.
- Врачи российского оппозиционера заявляют о его критическом состоянии по результатам анализов и просят немедленно пустить их к пациенту.
- Администрация президента США Джо Байдена предупредила российские власти о последствиях в случае смерти Навального в тюрьме.
- Адвокат Навального говорит, что его подзащитный находится в одиночной камере туберкулезной больницы в колонии № 3 во Владимирской области РФ.