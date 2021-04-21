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В России на акциях за Навального уже задержали более 100 человек

Среда, 21 апреля 2021, 16:21
Акция во Владивостоке. Фото: NewsVL.ru

Уже более 100 человек задержали в городах России на акциях протеста в поддержку лидера оппозиции Алексея Навального, который с 31 марта держит голодовку в колонии.

Источник: "Медуза"

Детали: Задержанные есть в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Томске, Барнауле, Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Больше всего задержанных в Кемерово — 14 человек. Митингующие требуют освободить политика.

Сторонники Навального объявили акцию в поддержку политика, который голодает в колонии, требуя, чтобы к нему допустили независимого врача из-за болей в спине и ногах.

Тюремщики утверждают, что Навальный получает всю медицинскую помощь, а врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Предыстория:

  • Навального, который объявил голодовку в исправительной колонии с требованием пустить к нему врача, перевели из медицинской части обратно в отряд.
  • Врачи российского оппозиционера заявляют о его критическом состоянии по результатам анализов и просят немедленно пустить их к пациенту.
  • Администрация президента США Джо Байдена предупредила российские власти о последствиях в случае смерти Навального в тюрьме.
  • Адвокат Навального говорит, что его подзащитный находится в одиночной камере туберкулезной больницы в колонии № 3 во Владимирской области РФ.

Темы: НавальныйРосcиямитинги


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