Акції за Навального: в Росії затримали майже півтори тисячі осіб
Четвер, 22 квітня 2021, 01:38
За повідомленням правозахисників, на акціях на підтримку ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального затримали 1485 осіб.
Джерело: ОВД-Інфо
Деталі: Найбільша кількість затриманих у Санкт-Петербурзі – 669 осіб.
95 людей затримали в Уфі, 58 – у Барнаулі, у Москві – 26.
Є затримані і в інших російських містах.
Крім того, правозахисники повідомляють про застосування електрошокерів і побиття дубинками, зокрема, у Петербурзі.
А в Ярославлі, за даними правозахисників, затриманих били в автозаках дорогою до відділків поліції.
Є інформація і про те, що у затриманих відбирають телефони, а також до них не пускають адвокатів.
Передісторія:
- Навального, який оголосив голодування у виправній колонії з вимогою пустити до нього лікаря, перевели з медичної частини назад у загін.
- Лікарі російського опозиціонера заявляють про його критичний стан за результатами аналізів і просять негайно пустити їх до пацієнта.
- Адміністрація президента США Джо Байдена попередила російську владу про наслідки у разі смерті Навального у в'язниці.
- Адвокат Навального каже, що його підзахисний перебуває в одиночній камері туберкульозної лікарні в колонії № 3 у Володимирській області РФ.
Українська правда