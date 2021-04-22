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Акції за Навального: в Росії затримали майже півтори тисячі осіб

Четвер, 22 квітня 2021, 01:38

За повідомленням правозахисників, на акціях на підтримку ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального затримали 1485 осіб.

Джерело: ОВД-Інфо

Деталі: Найбільша кількість затриманих у Санкт-Петербурзі – 669 осіб.

95 людей затримали в Уфі, 58 – у Барнаулі, у Москві – 26.

Є затримані і в інших російських містах.

Крім того, правозахисники повідомляють про застосування електрошокерів і побиття дубинками, зокрема, у Петербурзі.

А в Ярославлі, за даними правозахисників, затриманих били в автозаках дорогою до відділків поліції.

Є інформація і про те, що у затриманих відбирають телефони, а також до них не пускають адвокатів.

Передісторія:

  • Навального, який оголосив голодування у виправній колонії з вимогою пустити до нього лікаря, перевели з медичної частини назад у загін.
  • Лікарі російського опозиціонера заявляють про його критичний стан за результатами аналізів і просять негайно пустити їх до пацієнта.
  • Адміністрація президента США Джо Байдена попередила російську владу про наслідки у разі смерті Навального у в'язниці.
  • Адвокат Навального каже, що його підзахисний перебуває в одиночній камері туберкульозної лікарні в колонії № 3 у Володимирській області РФ.

Українська правда
Теми: РосіяНавальниймітинги


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