Акції за Навального: в Росії затримали майже півтори тисячі осіб

За повідомленням правозахисників, на акціях на підтримку ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального затримали 1485 осіб.

Джерело: ОВД-Інфо

Деталі: Найбільша кількість затриманих у Санкт-Петербурзі – 669 осіб.

95 людей затримали в Уфі, 58 – у Барнаулі, у Москві – 26.

Є затримані і в інших російських містах.

Крім того, правозахисники повідомляють про застосування електрошокерів і побиття дубинками, зокрема, у Петербурзі.

А в Ярославлі, за даними правозахисників, затриманих били в автозаках дорогою до відділків поліції.

Є інформація і про те, що у затриманих відбирають телефони, а також до них не пускають адвокатів.

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