Акции за Навального: в России задержали почти полторы тысячи человек
Четверг, 22 апреля 2021, 01:38
По сообщению правозащитников, на акциях в поддержку заключенного российского оппозиционера Алексея Навального задержали 1485 человек.
Источник: ОВД-Инфо
Детали: Наибольшее количество задержанных в Санкт-Петербурге – 669 человек.
95 человек задержали в Уфе, 58 Барнауле, в Москве – 26.
Есть задержанные и в других российских городах.
Кроме того, правозащитники сообщают о применении электрошокеров и избиениях дубинками, в частности, в Петербурге.
А в Ярославле, по данным правозащитников, задержанных били в автозаках по пути к отделениям полиции.
Есть информация и о том, что у задержанных отбирают телефоны, а также к ним не пускают адвокатов.
Предыстория:
- Навального, который объявил голодовку в исправительной колонии с требованием пустить к нему врача, перевели из медицинской части обратно в отряд.
- Врачи российского оппозиционера заявляют о его критическом состоянии по результатам анализов и просят немедленно пустить их к пациенту.
- Администрация президента США Джо Байдена предупредила российские власти о последствиях в случае смерти Навального в тюрьме.
- Адвокат Навального говорит, что его подзащитный находится в одиночной камере туберкулезной больницы в колонии № 3 во Владимирской области РФ.
Украинская правда