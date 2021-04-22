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Акции за Навального: в России задержали почти полторы тысячи человек

Четверг, 22 апреля 2021, 01:38
Акции за Навального: в России задержали почти полторы тысячи человек

По сообщению правозащитников, на акциях в поддержку заключенного российского оппозиционера Алексея Навального задержали 1485 человек.

Источник: ОВД-Инфо

Детали: Наибольшее количество задержанных в Санкт-Петербурге – 669 человек.

95 человек задержали в Уфе, 58 Барнауле, в Москве – 26.

Есть задержанные и в других российских городах.

Кроме того, правозащитники сообщают о применении электрошокеров и избиениях дубинками, в частности, в Петербурге.

А в Ярославле, по данным правозащитников, задержанных били в автозаках по пути к отделениям полиции.

Есть информация и о том, что у задержанных отбирают телефоны, а также к ним не пускают адвокатов.

Предыстория:

  • Навального, который объявил голодовку в исправительной колонии с требованием пустить к нему врача, перевели из медицинской части обратно в отряд.
  • Врачи российского оппозиционера заявляют о его критическом состоянии по результатам анализов и просят немедленно пустить их к пациенту.
  • Администрация президента США Джо Байдена предупредила российские власти о последствиях в случае смерти Навального в тюрьме.
  • Адвокат Навального говорит, что его подзащитный находится в одиночной камере туберкулезной больницы в колонии № 3 во Владимирской области РФ.

Украинская правда

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Темы: РосcияНавальныймитинги
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