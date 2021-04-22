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Резніков: Для Трампа Росія була бізнес-партнером, для Байдена – ворог

Четвер, 22 квітня 2021, 10:52
ФОТО: FB-СТОРІНКА ОЛЕКСІЯ РЕЗНІКОВА

Світова реакція на ескалацію на Донбасі і стягування Росією військ до кордонів з Україною була дуже швидкою, тому що нове керівництво США сприймає РФ не як бізнес-партнера чи конкурента, а як ворога.

Джерело: віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Трамп – він комерсант. Відповідно, для нього стосунки з будь-якою країною – це бізнес-конкуренція. Тому його стосунки з Росією це були стосунки з бізнес-партнерами. А стосунки, наприклад, з Китаєм – це стосунки з конкурентом. І він поводив себе, як бізнесмен. Якщо я конкурую – я жорстко себе поводжу, якщо я в партнерстві – я навпаки шукаю якісь можливості альянсу. 

Президент Джо Байден все життя в політиці...Він стан Холодної війни точно пам’ятає. Тому можу зробити висновок, що він ставиться до Росії як спадкоємця СРСР, як до ворога. Це в його ментальності. Не як до конкурента в бізнесі, а як до ворога".

Деталі: За словами Резнікова, у Байдена "абсолютно інше ставлення і сприйняття ризиків, загроз, можливостей", тому США швидко засудили російську агресію. А "на них дивляться, в тому числі, і європейські партнери", тому і вони відреагували.

Він додав, що політика Трампа зруйнувала відносини з Європою, а з виступу Байдена на Мюнхенській безпековій конференції зрозуміло, що він їх відновлюватиме.   

Він також додав, що швидка реакція на дії Росії також пов’язана з двома посередниками, які з’явилися у 2014 році, – Німеччиною і Францією. Вони після того, як до кінця 2015 року не були виконані Мінські угоди, зрозуміли, що вірити Росії не можна. Тому сьогодні все це призвело до того, що реакція була "більш жорстка".

Передісторія: 

  • 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронезьку області РФ та до окупованого Криму.
  • Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) знайшла відео, які підтверджують, що Росія перекидає на кордон з Україною військову техніку, при цьому маскує її номерні знаки. А згодом виявила також польовий табір російських військ у Воронезькій області – за 150-250 км від українського кордону. СІТ дійшла до висновку, що диспозиція російських сил "носить скоріше наступальний, ніж оборонний характер".
  • Розвідка повідомляла, що на початку квітня Росія завезла на окуповані території сходу України близько 250 своїх військовослужбовців і понад 2 тисячі тонн пального, також РФ посилює контроль за військовим майном в ОРДЛО.
  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію до негайного припинення провокацій в Україні та біля її кордонів.
  • У Брюсселі відбулося позачергове засідання Комісії Україна-НАТО, скликане Києвом на тлі посилення військової присутності РФ на кордоні.
  • Байден також закликав Путіна знизити напруженість на кордоні України.

Українська правда
Теми: РосіяБайденСШАДонбас


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