Резников: Для Трампа Россия была бизнес-партнером, для Байдена – враг
Мировая реакция на эскалацию на Донбассе и стягивание Россией войск к границам с Украиной была очень быстрой, потому что новое руководство США воспринимает РФ не как бизнес-партнера или конкурента, а как врага.
Источник: вицепремьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Украинской правде"
Прямая речь: "Трамп – он коммерсант. Соответственно, для него отношения с любой страной – это бизнес-конкуренция. Поэтому его отношения с Россией это были отношения с бизнес-партнерами. А отношения, например, с Китаем – это отношения с конкурентом. И он вел себя, как бизнесмен. Если я конкурирую – я жестко себя веду, если я в партнерстве – я наоборот ищу какие-то возможности альянса.
Президент Джо Байден всю жизнь в политике... Он состояние Холодной войны точно помнит. Поэтому могу сделать вывод, что он относится к России как к наследнику СССР, как к врагу. Это в его ментальности. Не как к конкуренту в бизнесе, а как к врагу".
Детали: По словам Резникова, у Байдена "совершенно другое отношение и восприятие рисков, угроз, возможностей", поэтому США быстро осудили российскую агрессию. А "на них смотрят, в том числе, и европейские партнеры", поэтому и они отреагировали.
Он добавил, что политика Трампа разрушила отношения с Европой, а из выступления Байдена на Мюнхенская конференция по безопасности понятно, что он будет их восстанавливать.
Он также добавил, что быстрая реакция на действия России также связана с двумя посредниками, которые появились в 2014 году, – Германией и Францией. Они после того, как до конца 2015 года не были выполнены Минские соглашения, поняли, что верить России нельзя. Поэтому сегодня все это привело к тому, что реакция была "более жесткая".
Предыстория:
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
- Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) нашла видео, подтверждающие, что Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику, при этом маскирует ее номера. А позже также полевой лагерь российских войск в Воронежской области – в 150-250 км от украинской границы. СІТ пришла к выводу, что диспозиция российских сил "носит скорее наступательный, чем оборонительный характер".
- Разведка сообщала, что в начале апреля Россия завезла на оккупированные территории востока Украины порядка 250 своих военнослужащих и более 2 тысяч тонн горючего, также РФ усиливает контроль за военным имуществом в ОРДЛО.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к немедленному прекращению провокаций в Украине и у ее границ.
- В Брюсселе состоялось внеочередное заседание Комиссии Украина-НАТО, созванное Киевом на фоне усиления военного присутствия РФ на границе.
- Также Байден призвал Путина снизить напряженность на границе Украины.