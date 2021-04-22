Резников: Для Трампа Россия была бизнес-партнером, для Байдена – враг

Мировая реакция на эскалацию на Донбассе и стягивание Россией войск к границам с Украиной была очень быстрой, потому что новое руководство США воспринимает РФ не как бизнес-партнера или конкурента, а как врага.

Источник: вицепремьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Трамп – он коммерсант. Соответственно, для него отношения с любой страной – это бизнес-конкуренция. Поэтому его отношения с Россией это были отношения с бизнес-партнерами. А отношения, например, с Китаем – это отношения с конкурентом. И он вел себя, как бизнесмен. Если я конкурирую – я жестко себя веду, если я в партнерстве – я наоборот ищу какие-то возможности альянса.

Президент Джо Байден всю жизнь в политике... Он состояние Холодной войны точно помнит. Поэтому могу сделать вывод, что он относится к России как к наследнику СССР, как к врагу. Это в его ментальности. Не как к конкуренту в бизнесе, а как к врагу".

Детали: По словам Резникова, у Байдена "совершенно другое отношение и восприятие рисков, угроз, возможностей", поэтому США быстро осудили российскую агрессию. А "на них смотрят, в том числе, и европейские партнеры", поэтому и они отреагировали.

Он добавил, что политика Трампа разрушила отношения с Европой, а из выступления Байдена на Мюнхенская конференция по безопасности понятно, что он будет их восстанавливать.

Он также добавил, что быстрая реакция на действия России также связана с двумя посредниками, которые появились в 2014 году, – Германией и Францией. Они после того, как до конца 2015 года не были выполнены Минские соглашения, поняли, что верить России нельзя. Поэтому сегодня все это привело к тому, что реакция была "более жесткая".

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